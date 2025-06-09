Apple представила macOS Tahoe 26 — новий дизайн, iPhone на Mac та купа сюрпризів

Разом з іншими своїми програмними продуктами Apple під час конференції WWDC 2025 також анонсувала нову версію настільної операційної системи. Хоча назва залишилася з географічним акцентом, цифра «26» замість звичної «16» підтверджує попередні чутки: Apple тепер синхронізує macOS із роками оновлень, як автовиробники моделі. У 2025 році — macOS 26. Все логічно, правда?

Нова версія macOS Tahoe 26 отримала суттєве візуальне оновлення — фірмовий стиль Liquid Glass, який також з’явиться на iOS, iPadOS та інших програмних платформах компанії. У macOS він зачепив усе: док, панелі інструментів, значки, віджети й навіть кольори. Тепер на Mac можна створювати тематичні палітри — тло, теки та іконки змінюють вигляд, підлаштовуючись під ваш настрій. Любите, щоб усе було в кольорах кавуна? Будь ласка.

Phone App — нова програма в macOS Tahoe 26, що працює через Continuity із вашим iPhone. Слухати голосову пошту, додавати у «Вибране», перевіряти хто дзвонив і навіть фільтрувати дзвінки тепер можна просто з Mac. Крім того, з’явилася підтримка Live Activities — можна, наприклад, бачити статус викликаного таксі чи доставки прямо у менюбарі Mac, якщо у вас поруч iPhone.

Пошук Spotlight нарешті доріс до статусу швейцарського ножа: він тепер дозволяє не тільки шукати, а й діяти. Написати нотатку, відправити листа, виконати Shortcut — усе можна прямо з поля пошуку. Причому тепер він вміє шукати навіть програми з вашого iPhone, якщо активовано дзеркалення. І це ще не все: для гіків додали швидкі команди типу «sm» для «send message» чи «ar» для «add reminder». Можна економити уйму часу на натисканнях клавіш.

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Нова macOS Tahoe підтримує Apple Intelligence: Live Translation, розумніші Shortcuts, нові Genmoji та Image Playground. У Messages тепер з’явився автоматичний переклад — як вхідних, так і вихідних повідомлень. А якщо ви розмовляєте у FaceTime, система покаже живі субтитри з перекладом, поки співрозмовник говорить.

Apple робить ще один крок до геймерської спільноти — з’явився новий застосунок Apple Games. Це і каталог ігор, і лаунчер, і соціальний хаб. Усе на одному екрані. До того ж, тепер є Game Overlay — для швидкого налаштування, чату та запрошень у гру. А для розробників реалізували Metal 4 з підтримкою Frame Interpolation та Denoising, що обіцяє кращу плавність гри й чистішу картинку.

Фінальна версія macOS Tahoe 26 вийде цієї осені. Ця версія буде доступне для Mac Pro, Mac Studios, MacBook Pro та MacBook Air з чипами M-series. Розробники можуть розпочати бета-тестування вже сьогодні, а публічне бета-тестування заплановано на наступний місяць.

Джерело: The Verge