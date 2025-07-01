Apple готує MacBook з процесором від iPhone, — Мін-Чі Куо

Apple планує бюджетний MacBook з процесором від iPhone

Apple готується до чергового кроку у зміні підходу до доступних ноутбуків. Цього разу компанія дивує досить несподіваним рішенням: у 13-дюймовий MacBook планують встановити чип, розроблений для iPhone. Такий крок може суттєво змінити ринок бюджетних ноутбуків і водночас зміцнити екосистему компанії.

Бюджетний MacBook з чипом A18 Pro

Аналітик ланцюгів постачання Мін-Чі Куо повідомив, що Apple працює над новим недорогим ноутбуком, у якому буде використано процесор A18 Pro — той самий, що й у iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. За словами Куо, цей 13-дюймовий MacBook можуть представити наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

Це стане першим MacBook із мобільним процесором серії A, адже досі ноутбуки Apple використовували чипи серії M, які мають іншу архітектуру й продуктивність. Проте результати тестів Geekbench 6 показують, що A18 Pro має цілком конкурентну продуктивність: близько 3400 балів в одноядерному режимі та 8500-8600 у багатоядерному. Це майже на рівні M1 (близько 8500 в багатоядерному режимі) і трохи нижче M4 (3400-3700 в одноядерному режимі). Тож для більшості щоденних завдань цього має вистачити з головою.

Apple готує цю модель як бюджетне рішення. За словами Куо, компанія планує продати від 5 до 7 млн одиниць таких MacBook у 2026 році. Крім технічних характеристик, ноутбук зможе виділитися дизайном: очікуються різноманітні кольори корпусу, включно з сріблястим, синім, рожевим і жовтим. Так Apple продовжує експерименти з кольорами, схожі вже використовувалися в лінійці iMac та нових MacBook Air.

Поки точно невідомо, скільки коштуватиме новий MacBook, але його ціна, ймовірно, буде нижчою за $999 — саме стільки зараз коштує базовий MacBook Air. Наприклад, модель M3 Air на розпродажі вже опускалася до $799, а старий з чипом M1, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувача можна придбати за $649. Щоб новинка мала сенс, її вартість має бути ще нижчою.

Цілком можливо, що цей ноутбук Apple створює з прицілом на студентів, освітні заклади й користувачів, яким потрібен пристрій для базових завдань — пошти, перегляду сайтів, документів. Таким чином, компанія зможе конкурувати не лише з недорогими Chromebook, а й із середньобюджетними Windows-ноутбуками.

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Відомо також, що референсний дизайн розробляє компанія Everwin Precision зі Шеньчженя, Китай. Крім ноутбука, вона нібито готує корпуси для майбутніх розумних окулярів Apple, які планують випустити у 2027 році. Окуляри матимуть аудіосистему, камеру та функцію запису відео, але без екрана — натомість з підтримкою ШІ-датчиків навколишнього середовища.

Якщо прогнози Мін-Чі Куо справдяться, Apple може створити абсолютно нову нішу — легкий, стильний та недорогий MacBook для масового користувача, що базується на мобільному чипі. Це буде новий крок у розвитку екосистеми Apple та цікава альтернатива для тих, хто шукає компактний, енергоефективний ноутбук за адекватну ціну.

Джерело: tomshardware