Asus представила монітори ROG Swift та Strix: Tandem OLED 540/720 Гц та доступніші варіанти

ASUS Republic Of Gamers представляє новы OLED-монітори на Gamescom 2025

Бренд ASUS Republic of Gamers офіційно представив монітори ROG Swift OLED PG27AQWP-W та ROG Strix OLED XG27AQWMG, які отримали сучасну Tandem OLED-панель. За словами виробника, вона забезпечує на 15% вищу пікову яскравість, на 25% ширший колірний охват і на 60% довший термін служби порівняно з попереднім поколінням WOLED.

Обидві новинки забезпечують час відгуку від сірого до сірого (GTG) 0,03 мс. Вони сумісні зі стандартом VESA DisplayHDR 500 True Black та забезпечують охоплення 99,5% колірної гами DCI-P3. Глянцеве покриття ROG TrueBlack Glossy забезпечує чітке зображення та глибокі чорні відтінки. Технологія ASUS OLED Care Pro з удосконаленим датчиком наближення Neo допомагає захистити панель від вигорання та забезпечити її довговічність.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W

Нова модель ROG Swift OLED PG27AQWP-W з діагоналлю 26,5 дюйма стала продовженням серії після випуску PG32UCDMR, що замінила PG32UCDM. Особливість новинки — панель LG WOLED із частотою оновлення 540 Гц. Вона є найшвидшою серед OLED-дисплеїв, перевищуючи попередній рекорд на 40 Гц. Завдяки технології Dual Mode користувач може знизити роздільність із 1440p до 720p та отримати частоту оновлення до 720 Гц.

Монітор має покриття TrueBlack Glossy, інтерфейс DisplayPort 2.1a з підтримкою UHBR20 (80 Гбіт/с) та HDMI 2.1 для консолей. Датчик наближення Neo визначає наявність користувача перед монітором та переводить монітор у чорний режим, щоб запобігти вигорянню панелі, коли користувач відходить. Потім він миттєво відновлює вміст екрану, коли користувач повертається. Відстань виявлення можна налаштувати відповідно до особистих уподобань. Інформація про ціну та дату старту продажів поки що відсутня.

ROG Strix OLED XG27AQWMG

Водночас ROG Strix OLED XG27AQWMG отримав нову Primary Tandem OLED-панель від LG. Вона дає ті ж покращення — +15% яскравості, сертифікацію VESA DisplayHDR 500 True Black, 99,5% охоплення DCI-P3 і заводське калібрування Delta E<2. У HDR режимі монітор може досягати яскравості 1500 ніт на малих ділянках та близько 335 ніт у SDR. Частота оновлення становить 280 Гц при роздільності 1440p.

Для підключення джерел сигналу передбачено DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, а також є інтегрований USB-хаб. Додатково монітор має гніздо для штатива. Старт продажів очікується у четвертому кварталі 2025 року з ціною близько $699.

ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2

Ще одна новинка — ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2, оновлення попередньої моделі XG27AQDMG. Це 26,5-дюймовий QHD WOLED-монітор із частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 0,03 мс (GTG).Пікова яскравість сягає 1300 ніт. Новинка відповідає стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black, охоплює 99% колірної гами DCI-P3, та забезпечує точність відтворення кольорів Delta E<2.

Хоча панель залишилася тією ж, компанія додала три важливі покращення. По-перше, покриття TrueBlack Glossy призначене для глибоких чорних відтінків навіть у яскравому освітленні. По-друге, сенсор наявності користувача Neo Proximity забезпечує захист від вигорання. Крім того, XG27AQDMG Gen 2 оснащений новою компактною підставкою, яка на 30% менша за попередні 27-дюймові монітори XG. Для підключення доступні DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 та USB-хаб. Монітор також має роз’їм для штатива.

