banner
Новини Технології 20.08.2025 comment views icon

ASUS представила монітори ROG Swift та Strix: Tandem OLED 540/720 Гц та доступніші варіанти

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

ASUS представила монітори ROG Swift та Strix: Tandem OLED 540/720 Гц та доступніші варіанти
ASUS Republic Of Gamers представляє новы OLED-монітори на Gamescom 2025

Бренд ASUS Republic of Gamers офіційно представив монітори ROG Swift OLED PG27AQWP-W та ROG Strix OLED XG27AQWMG, які отримали сучасну Tandem OLED-панель. За словами виробника, вона забезпечує на 15% вищу пікову яскравість, на 25% ширший колірний охват і на 60% довший термін служби порівняно з попереднім поколінням WOLED.

Обидві новинки забезпечують час відгуку від сірого до сірого (GTG) 0,03 мс. Вони сумісні зі стандартом VESA DisplayHDR 500 True Black та забезпечують охоплення 99,5% колірної гами DCI-P3. Глянцеве покриття ROG TrueBlack Glossy забезпечує чітке зображення та глибокі чорні відтінки. Технологія ASUS OLED Care Pro з удосконаленим датчиком наближення Neo допомагає захистити панель від вигорання та забезпечити її довговічність.

Asus представила монітори ROG Swift та Strix: Tandem OLED 540/720 Гц та доступніші варіанти
Характеристики ROG Swift OLED PG27AQWP-W та ROG Strix OLED XG27AQWMG

ROG Swift OLED PG27AQWP-W

Нова модель ROG Swift OLED PG27AQWP-W з діагоналлю 26,5 дюйма стала продовженням серії після випуску PG32UCDMR, що замінила PG32UCDM. Особливість новинки — панель LG WOLED із частотою оновлення 540 Гц. Вона є найшвидшою серед OLED-дисплеїв, перевищуючи попередній рекорд на 40 Гц. Завдяки технології Dual Mode користувач може знизити роздільність із 1440p до 720p та отримати частоту оновлення до 720 Гц.

Монітор має покриття TrueBlack Glossy, інтерфейс DisplayPort 2.1a з підтримкою UHBR20 (80 Гбіт/с) та HDMI 2.1 для консолей. Датчик наближення Neo визначає наявність користувача перед монітором та переводить монітор у чорний режим, щоб запобігти вигорянню панелі, коли користувач відходить. Потім він миттєво відновлює вміст екрану, коли користувач повертається. Відстань виявлення можна налаштувати відповідно до особистих уподобань. Інформація про ціну та дату старту продажів поки що відсутня.

ROG Strix OLED XG27AQWMG

Водночас ROG Strix OLED XG27AQWMG отримав нову Primary Tandem OLED-панель від LG. Вона дає ті ж покращення — +15% яскравості, сертифікацію VESA DisplayHDR 500 True Black, 99,5% охоплення DCI-P3 і заводське калібрування Delta E<2. У HDR режимі монітор може досягати яскравості 1500 ніт на малих ділянках та близько 335 ніт у SDR. Частота оновлення становить 280 Гц при роздільності 1440p.

Для підключення джерел сигналу передбачено DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, а також є інтегрований USB-хаб. Додатково монітор має гніздо для штатива. Старт продажів очікується у четвертому кварталі 2025 року з ціною близько $699.

ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2

Ще одна новинка — ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2, оновлення попередньої моделі XG27AQDMG. Це 26,5-дюймовий QHD WOLED-монітор із частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 0,03 мс (GTG).Пікова яскравість сягає 1300 ніт. Новинка відповідає стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black, охоплює 99% колірної гами DCI-P3, та забезпечує точність відтворення кольорів Delta E<2.

Хоча панель залишилася тією ж, компанія додала три важливі покращення. По-перше, покриття TrueBlack Glossy призначене для глибоких чорних відтінків навіть у яскравому освітленні. По-друге, сенсор наявності користувача Neo Proximity забезпечує захист від вигорання. Крім того, XG27AQDMG Gen 2 оснащений новою компактною підставкою, яка на 30% менша за попередні 27-дюймові монітори XG. Для підключення доступні DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 та USB-хаб. Монітор також має роз’їм для штатива.

Джерело: notebookcheck 1, 2, 3, techpowerup

Популярні новини

arrow left
arrow right
Asus представила RTX 5090 і 5070 Ti BTF з прихованим роз'ємом живлення GC-HPWR
Q-Code 92: збірка ПК за $20 000 не працює попри численні заміни компонентів, включно з материнською платою
Вийшли монітори Xiaomi Redmi A: IPS 23,8" / 144 Гц за $65 і ще дві моделі
Cyberpunk 2077 та Deus Ex по-німецьки: вийшов трейлер екшн-RPG Neo Berlin 2087
В Україні теж: NVIDIA дарує Borderlands 4 покупцям GeForce RTX 5070+
Samsung випустила перший у світі 37” 4K 165Hz монітор вартістю понад $1000
ASUS ROG Xbox Ally «засвітилися» в магазині — їх щонайменше дві, а ціна передбачувана
Вийшов ноутбук ASUS ProArt P16 — робоча станція з NVIDIA RTX 5070
Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7
ASUS анонсувала монітор ProArt PA32QCV — 6K та точні кольори за $1300
Відеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота
PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
LG Display показала найшвидший у світі OLED-монітор: 540 Гц у QHD і до 720 Гц у HD
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати