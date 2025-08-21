Новини Пристрої 21.08.2025 comment views icon

Asus ROG Xbox Ally вийде у жовтні: з масштабуванням Automatic Super Resolution (Auto SR) та програмою сумісності ігор

Вадим Карпусь

Випуск кишенькових ігрових консолей ROG Xbox Ally відбудеться 16 жовтня

Microsoft підтвердила, що портативні ігрові консолі Xbox Ally на базі процесорів Ryzen Z2 A та Ryzen Z2 Extreme вийдуть одночасно більш ніж у 30 регіонах.

16 жовтня портативні ігрові консолі ROG Xbox Ally будуть доступні в Австралії, Бельгії, Канаді, Чеській Республіці, Китаї (лише Xbox Ally X), Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Гонконзі, Італії, Ірландії, Японії, Малайзії, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії, Норвегії, Філіппінах, Польщі, Португалії, Республіці Корея, Румунії, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Тайвані, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Великій Британії, США та В’єтнамі. Пізніше вони з’являться на інших ринках, де продукти серії ROG Ally продаються нині, включаючи Бразилію, Індію, Індонезію та Таїланд. У Китаї Xbox Ally буде запущено на початку наступного року.

Разом зі стартом продажів Xbox запускає Handheld Compatibility Program, яка стане аналогом верифікації Steam Deck. Мова йде про сумісність ігор з новими консолями. Ігри отримуватимуть позначку Handheld Optimized (ігри готові до гри зі стандартними налаштуваннями контролера) або Mostly Compatible (ігри можуть потребувати незначних змін у налаштуваннях для оптимальної роботи на портативних пристроях), а також спеціальні Windows Performance Fit-бейджі, що допоможуть зрозуміти рівень продуктивності без додаткових налаштувань. Це дозволяє гравцям одразу запускати ігри у зручному режимі, не витрачаючи час на ручне підбирання параметрів.

Флагманська модель Xbox Ally X отримала 1 ТБ сховища, 24 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор місткістю 80 Вт·год. В її основі лежить високопродуктивний APU Ryzen AI Z2 Extreme із вбудованим нейропроцесором (NPU), який забезпечить роботу нових функцій на базі штучного інтелекту. Серед них виділяється Automatic Super Resolution (AutoSR) — системний інструмент апскейлінгу, що покращує роздільну здатність та частоту кадрів без втручання розробників.

Характеристики Asus ROG Xbox Ally / videocardz

Ще одне суттєве нововведення — Advanced Shader Delivery. Це рішення попередньо компілює й кешує шейдери, зменшуючи ривки у грі та забезпечуючи плавніше відтворення кадрів. Технологія працює на системному рівні та не потребує спеціальної оптимізації від розробників, доповнюючи можливості AutoSR та Handheld Compatibility Program.

Джерело: videocardz

