ASUS оголошує про доступність передзамовлення Zenbook DUO (2024) UX8406, першого у світі ультрапортативного ноутбука, оснащеного двома 14-дюймовими OLED-сенсорними екранами з роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц. Пристрій зі знімною повнорозмірною Bluetooth-клавіатурою пропонує універсальність щодо способів використання.

Zenbook DUO є ноутбуком класу Intel Evo Edition у легкому корпусі масою 1,35 кг. Два повнорозмірних OLED-дисплеї ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю до 3K, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 16:10 з’єднані між собою шарніром із кутом розкриття до 180°. Це дає змогу розширити робочий простір, перетворивши дисплеї на великий 19,8-дюймовий монітор, який можна використовувати у вертикальній і горизонтальній орієнтаціях у декількох режимах — ноутбук, два екрани, настільний ПК, спільна робота – під керуванням програмного забезпечення ASUS ScreenXpert. Клавіатуру з вбудованим акумулятором можна від’єднати, або ж розмістити на нижньому дисплеї, перетворивши на робочу панель на традиційний ноутбук.

Zenbook DUO оснащено процесором Intel Ultra 9 з інтегрованим нейронним процесором для прискорення ШІ-обчислень, до 32 ГБ пам’яті LPDDR5x, твердотільним накопичувачем PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ, акумулятором на 75 Вт*год, а також аудіосистемою з підтримкою технології Dolby Atmos.

Дисплеї ASUS Lumina OLED пройшли сертифікацію Dolby Vision і Pantone Validated, вони відтворюють 100% відтінків колірного простору кінематографічного рівня DCI-P3 та мають сертифікат VESA DisplayHDR True Black 500, який підтверджує здатність відтворювати найглибші темні відтінки. Сенсорний інтерфейс обох дисплеїв підтримує високоточний стилус ASUS Pen з 4096 рівнями натискання, а вбудоване програмне забезпечення ScreenXpert дає змогу інтуїтивно керувати пристроєм за допомогою простих жестів: користувачі можуть запускати віртуальну клавіатуру, розгортати вікно і робити багато іншого.

Ноутбук Zenbook DUO постачається з тихою повнорозмірною Bluetooth-клавіатурою ASUS ErgoSense, що містить вбудований тачпад.

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Zenbook DUO пропонує широкий набір портів: два Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) і зручний 3,5-мм аудіороз’єм.

Доступність і ціна

Ноутбук ASUS Zenbook DUO (2024) з процесором Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 2 ТБ очікується в Україні на початку березня за рекомендованою ціною 108 499 грн. Пристрій комплектується Bluetooth-клавіатурою, на якій присутні символи лише української та англійської розкладок. Вже зараз ноутбук можна передзамовити в українських ритейлерів, а також в онлайн-магазині ASUS Україна. Кожен користувач, який оформить передзамовлення, отримує в подарунок сучасний маршрутизатор ASUS RT-AX58U.

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