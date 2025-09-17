Моріа випускає червоний вірус: вийшло друге DLC для Atomfall з новими фіналами

Atomfall: The Red Strain / Rebellion

Rebellion випустила друге сюжетне DLC до Atomfall під назвою The Red Strain, яке перенесе гравців в новий регіон з секретною базою.

За сюжетом, головний герой потрапляє в регіон Скеля Скафелл, де знаходить секретну дослідницьку станцію Моріа. Колись там проводили надсекретні експерименти, один з яких стосувався “червоного штаму”. Однак вірус вирвався на волю та знищив дослідників, коли сталася катастрофа Віндскейла Це ядерна аварія 1957 року у Великій Британії, коли пожежа на реакторі спричинила масштабний радіоактивний викид., що і поклала початок основній грі. Тепер ця зона покинута до моменту, поки гравці не вирішать зупинити поширення вірусу.

Щоб отримати доступ до DLC, потрібно скористатися ліфтом B.A.R.D. у шахтах Слаттен. Всередині чекає нова зброя, спорядження, вороги та навички. Наприклад, під час проходження ви натрапите на кулемет, вогнемет та навіть пускову установку, якщо зняти її з повалених ворогів. І на цьому моменті ми підкрадаємося до головної фішки DLC.

The Red Strain дозволила вербувати роботів у союзники. Завдяки навичці “Ляльковик” і пристрою для перенаправлення сигналу Mk II ворогів можна перепрограмувати й залишати на своїй стороні довше. А от навичка “Робототехніка-рятувальник” дозволяє підбирати зброю зі знищених машин і добувати з них електроніку.

Крім того, в DLC для Atomfall додали й нові предмети: антивірусні ін’єкції, червоні туманні бомби, електрогранати та нові типи стимуляторів. Вони стануть особливо корисними, оскільки серед ворогів тепер не лише заражені люди й тварини. Головного героя будуть атакувати “мозкові боти” — машини, якими керують ізольовані людські мозки. Є також рої дронів, інфіковані дикі істоти та ще потужніші заражені.

За словами Rebellion, доповнення може кардинально змінити основну кампанію, оскільки відкриває нові сюжетні гілки та альтернативні фінали. Разом із першим DLC Wicked Isle про заражених друїдів гра отримала вже два повноцінні доповнення, які суттєво розширили світ і додали десятки годин контенту. Наразі студія розкрила нові кутки всесвіту Atomfall.

Доповнення Atomfall: The Red Strain вже доступно на Xbox Series X|S, PlayStation 5 та ПК (Steam) за ₴415.

Джерело: Rebellion