Трейлер DLC Wicked Isle до Atomfall — нові фінали, заражені друїди та локації на острові (+дата релізу)

Atomfall / Rebellion

Так званий британський S.T.A.L.K.E.R. — Atomfall — отримає сюжетне доповнення Wicked Isle. До DLC вийшов трейлер і дата релізу.

Це перше сюжетне DLC для Atomfall від Rebellion, і воно додає чимало нового — гравці отримають окрему локацію на острові під назвою Середній Захід. Там на користувачів чекають нові персонажі, вороги, свіжі зачіпки, зброя, додаткові навички та унікальні предмети. А ще серед новинок оголошено кілька нових кінцівок для основної історії гри.

Дістатися до нового регіону можна буде поромом із села Віндхем. Якщо поговорити з доглядачем човна на пристані, гравець отримає першу зачіпку та зможе вирушити до острова. Там усе серйозніше — поруч розташований атомний завод Віндскейл, тож рівень зараження як серед людей, так і в навколишньому середовищі — вищий, ніж на материку.

За словами головного дизайнера Rebellion Бена Фішера, на острові з’являться нові ворожі фракції, включно з піратськими бандитами та зараженими друїдами. Щоб не загинути за першим рогом, гравцям запропонують і нову зброю. А саме руйнівний дробовик Blunderbuss, новий лук, кортик, кинджали й навіть посох бджоляра.

Також обіцяють нові навички та покращений металошукач — з його допомогою можна буде знайти ще більше тайників із цінним лутом. Окремо розробники наголошують: знайдені в Wicked Isle зачіпки відкриють нові сюжетні гілки. І деякі з яких — потенційні фінали основної кампанії Atomfall.

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Rebellion Developments випустить сюжетне доповнення вже 3 червня. Воно буде доступне за $19.99 окремо, або ж увійде до складу Deluxe Edition і Deluxe Upgrade Pack. Передплатники Game Pass отримають 10% знижки. Нагадаємо, сама Atomfall доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One та ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Гру також можна знайти у Game Pass.

Джерело: Gematsu