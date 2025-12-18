Баг у Steam перезаписує завантажену гру, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою

Steam / Valve

У Steam знайшовся баг, через який одна гра може перезаписати іншу, якщо вони однаково називаються або встановлюються в ту саму теку.

Користувачі Reddit показали проблему на прикладі двох різних проєктів під назвою Synergy. Юзер maciej0s123 каже, що один з них містобудівний симулятор від Leikir Studio (2025 рік, а інший — безплатний мод спільноти для Half-Life 2, якому майже 20 років.

Обидва проєкти використовують один і той самий каталог встановлення, а після інсталяції другої гри Steam перезаписує .exe-файл першої. Автор допису пояснив, що якщо спершу встановити містобудівну Synergy, а потім мод для Half-Life 2, то спроба запустити одну гру автоматично запускає іншу. Фактично Steam підміняє файл запуску, не попереджаючи користувача.

Ймовірна проблема в тому, як саме платформа організовує встановлення ігор. Кожна гра має власний App ID, але найменування теки для інсталяції задає сам розробник. Зазвичай це просто назва гри, що здебільшого не викликає труднощів. Та якщо назви збігаються, каталоги можуть накладатися один на одного, а файли — перезаписуватися.

Інші платформи працюють інакше. У Microsoft Store, Google Play та App Store від Apple каталоги встановлення формуються за унікальними ідентифікаторами гри. Тож навіть якщо назви збігаються, програми все одно потрапляють у різні теки. А от Steam спершу створювався як майданчик для ігор на Source Engine і, схоже, не передбачав ситуацій із дублюванням назв.

Автор допису звернувся до служби підтримки Steam, але отримав лише розмиту відповідь: компанія не може коментувати майбутні чи заплановані виправлення. Тож поки що вирішення проблеми доводиться шукати самостійно. На Reddit радять після встановлення першої гри вручну перейменовувати папки та змінювати параметр installdir у каталогу steamapps. Подібні випадки трапляються рідко, але зі зростанням кількості інді-ігор у Steam ризик таких накладок може ставати дедалі більшим.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Automaton