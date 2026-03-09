banner
Безкоштовна RPG Koltera 2 стартувала у Steam і вже має 95% позитивних відгуків

Вадим Карпусь

Інді-розробник Бреймен випустив нову гру Koltera 2 — повноцінне продовження RPG Koltera 2023 року. Реліз відбувся 6 березня 2026 року на платформі Steam й одразу здобув високу популярність серед гравців.


Що цікаво, проєкт створювався однією людиною протягом року і вийшов у форматі повністю безкоштовної гри. Розробник вирішив не вводити мікротранзакції або платні DLC, хоча раніше розглядав можливість встановити платну модель, щоб компенсувати витрати на створення ілюстрацій для істот. У підсумку автор зберіг ту саму філософію доступності, що й у першій частині.

Koltera 2 — це інкрементальна RPG-гра з автоматизацією, у якій значну частину дій виконують персонажі та системи гри. На старті доступно понад 120 унікальних істот, більше ніж 190 предметів і повноцінне дерево навичок.

Система автоматизації дозволяє істотам виконувати різні дії за гравця. У грі є 6 навичок збору ресурсів і 3 виробничі навички, які працюють через спеціальні робочі станції.


Ще одна важлива особливість — офлайн-прогресія. Гра продовжує рахувати прогрес навіть тоді, коли програма закрита, а після повернення гравець отримує накопичені ресурси та результати.

Koltera 2 також відзначається дуже скромними системними вимогами. Для запуску потрібно лише 1 ГБ оперативної пам’яті та 500 МБ дискового простору, тому вона добре підходить для слабких ноутбуків або портативних систем на кшталт Steam Deck.

Фактично друга частина стала повним перезапуском гри. Розробник переніс проєкт на новий ігровий рушій, щоб виправити проблеми першої частини — зокрема незбалансованість і заплутані ігрові цикли. Тепер у грі з’явилися оновлені підземелля та система престижу Awakening, яка дозволяє перезапускати прогрес і отримувати додаткові бонуси.

Після релізу гра швидко набрала популярність: на Steam вона отримала 95% позитивних відгуків від перших гравців і потрапила до списку популярних новинок платформи.

Resident Evil Requiem продалася тиражем 5 млн копій менш ніж за тиждень і побила рекорд Steam

Джерело: notebookcheck

