Бальдра в серіалі God of War зіграє зірка "Дедпула”

God of War

Зірка “Дедпула” Ед Скрейн зіграє Бальдра в майбутньому серіалі God of War від Prime Video. Його персонаж один із ключових антагоністів історії, син Одіна і майже непереможний боєць, який виконує “брудну” роботу.





Скрейн відомий за роллю Аякса у фільмі “Дедпул”, а також появами в “Аліта: Бойовий ангел”, “Мідвей”, “Грі престолів” і проєктах Зака Снайдера. Тепер він приєднується до лайв-екшен адаптації God of War, натхненної ігровими подіями та власне скандинавськрю сагою.

Бальдр — головний антагоніст історії про Кратоса та Атрея в God of War (2018). Його непереможність пов’язана з прокляттям: він не може відчувати ні болю, ні задоволення, що робить його стан радше прокляттям, ніж благословенням. Через це персонаж стає одержимим пошуком супротивника, який зможе змусити його щось відчути.

“Це прокляття розпалює його невгамовну лють і жагу крові. У бою він покладається на грубу силу й нищівні удари кулаками. Понад усе Бальдур прагне зустріти суперника, який зможе зрівнятися з ним у бою й нарешті змусить його відчути щось”, — йдеться в описі персонажа.

Якщо звертатися до міфології, то Бальдр — це бог світла, чистоти й краси, який не має прокляття, а його смерть запускає Рагнарок. У версії God of War історія подібна, але з художнім акцентом на його проклятті та психологічному стані. У грі 2018 року персонаж дебютував як невблаганний ворог, що постійно переслідує Кратоса і Атрея, і брав участь у найбільших екшн-сценах.





Скрейн приєднується до вже підтвердженого акторського складу: Раян Герст зіграє Кратоса, Каллум Вінсон — Атрея, Менді Патінкін — Одіна, Олафур Даррі Олафссон — Тора, Макс Паркер — Геймдалля, а Тереза Палмер — Сіф. Також повертаються Алістер Дункан у ролі Міміра, Денні Вудберн як Брок і Джефф Гулка як Сіндрі.

Дата прем’єри серіалу God of War на Prime Video поки що не оголошена. Кастинг Бальдара означає, що більшість ключових фігур скандинавської саги вже мають своїх акторів, хоча роль Фреї поки не підтверджена.

Джерело: Games Radar, IGN