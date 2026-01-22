Банкомат у Британії вимагає вхід у Windows 7 замість PIN-коду перед видачею грошей

Той самий банкомат з Windows 7

В одному з банкоматів у Манчестері замість звичного екрана введення PIN-коду з’явився… екран входу в Windows 7 Professional.

Як пише The Register, машина буквально попросила користувача ввести логін і пароль від Windows, перш ніж видати гроші. Банкомат розташований у районі з активним нічним життям, де часто потрібна готівка. Проте замість неї людей зустрічав робочий стіл старої операційної системи Microsoft.

Йдеться саме про Windows 7, яка вийшла у 2009 році. Вона довгий час була однією з найпопулярніших версій ОС завдяки стабільності та зручному інтерфейсу. Основну підтримку компанія припинила у 2015 році, а в 2020-му користувачі остаточно залишилися без оновлень безпеки, що означало кінець її життєвого циклу. Окремо існувала спеціальна версія для POS-терміналів (касових систем), яка протрималася трохи довше, але й її підтримку завершили у 2024 році.

За словами журналістів, банкомат не був зламаний у класичному сенсі. Найімовірніше, стався збій або перезавантаження після оновлення програмного забезпечення від стороннього постачальника. У результаті система просто завантажилася на Windows замість спеціального інтерфейсу банкомата.

Щоб пристрій знову почав працювати, хтось із технічного персоналу має увійти в систему локально або віддалено. До цього моменту банкомат фактично мертвий: гроші не видає, картки не приймає, працює як звичайний ПК із клавіатурою. Подібні пристрої часто роками працюють на старому софті за принципом “якщо не зламалося — не чіпай”. Їх часто немає сенсу підключати напряму до інтернету, тому оновлення безпеки вважаються необов’язковими.

Джерело: Toms Hardware