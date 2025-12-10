Останню версію клієнта Steam портували на Windows 7 та 8 — звісно, неофіційно

Steam на Windows 7 та Windows 8 / Х The Bob Pony

У спільноті ПК-геймерів знову ожив дух старих часів. Фанати не здають позиції й продовжують запускати Steam на Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1, попри те, що Valve повністю припинила підтримку цих операційних систем ще на початку 2024 року. Ентузіаст Eazy Black зміг перенести найсвіжішу бетаверсію клієнта Steam від 4 грудня 2025 року на застарілі версії Windows — і все це працює напрочуд стабільно.

Автори говорять, що найкращі результати дають 64-бітні збірки Windows 7 SP1 та Windows 8.x. Щоб інсталятор запустився без помилок, потрібно оновити систему хоча б частково. Якщо користувач принципово не ставить оновлення Windows, The Bob Pony радить встановити мінімальний набір патчів: KB976932, KB2999226, KB3080149 або KB4474419 — цього достатньо, щоб клієнт Steam не закривався на старті.

Сам інсталятор займає 230 МБ і доступний на сайті w7revived.chefkiss.dev, а також є прямі посилання на завантажування для Windows 7 та Windows 8. Утім, моддери попереджають: рішення повністю неофіційне, тому весь ризик лягає на користувача. Valve вже не відповідає за роботу Steam на Windows 7 та Windows 8.x.

І це не дивує. Стара-добра Windows 7 практично зникла зі Steam. У листопадовому опитуванні апаратного забезпечення вона займає лише 0,05% — операційна система фактично доживає свій вік. Тим часом Windows 11, попри суперечливу репутацію, активно зростає: уже 69,2% користувачів Steam перейшли на неї. Windows 10 після завершення підтримки теж стрімко здає позиції — тепер на ній залишилося 30,66%, і це на 2,17% менше, ніж місяць тому.

Попри це, спільнота ПК-ентузіастів продовжує підтримувати життя старих ОС. Їхня робота — це чиста любов до платформи й бажання дати друге дихання тим ПК, які офіційно вже списані з рахунків. Microsoft взагалі радить утилізувати старі ПК, які не підтримують встановлення Windows 11. Це не найкраща ідея в нинішні часи здорожчання комп’ютерів через дефіцит і підвищення цін пам’яті.

Можливо, одного дня Valve закриє останні технічні шпарини, і повернути сучасний Steam на Windows 7 чи 8 стане просто нереально. А поки що можна й спробувати дати друге життя старим ПК.

Джерело: tomshardware