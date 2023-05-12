Батареї, які можна вживати в їжу — нова розробка італійських вчених може зробити дитячі іграшки та медичні пристрої більш безпечними

Дослідники з Італійського технологічного інституту (IIT) створили їстівні акумуляторні батареї, які можуть убезпечити медичні прилади чи іграшки для дітей.

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Прототип акумуляторної батареї використовує рибофлавін (вітамін В 2 ) як анод і кверцетин як катод. Водорості норі служать сепаратором, який допоможе уникнути короткого замикання, харчові золоті контакти з’єднуються з електродами бджолиним воском, а активоване вугілля використовується для підвищення електропровідності.

Батарея працює при напрузі 0,65 В і може подавати до 48 мкА протягом 12 хвилин або кілька мікроамперів протягом години.

Їстівний склад акумулятора робить його більш безпечним у випадках потрапляння в організм людини, тож його можна використовувати для живлення невеликих електронних пристроїв для короткострокових медичних процедур. Майбутні версії з більшою потужністю та/або довшим життєвим циклом можуть замінити токсичні батареї в імплантованих медичних пристроях.

Також їх можна використовувати у дитячих іграшках чи іграшках для тварин. За словами отоларинголога Крістофера Ґріндла, щороку близько 2500 дітей в США ковтають мініатюрні батареї. За 15 хвилин після ковтання може початись хімічна реакція, яка спричинить пошкодження тканин, а за 2 години можуть розвинутися травми, небезпечні для життя.

Один з авторів дослідження в коментарі Ars Technica сказав, що батареї можуть пошкоджувати тканини двома способами: або через електроліз води, або безпосередньо через токсичність матеріалів, що входять до їхнього складу:

«Електроліз води — це явище, коли електрика напругою вище 1,2 В (практично всі комерційні батареї) розщеплює воду на кисень і водень (вибуховий газ), і це дуже небезпечно».

Їстівна батарея працює при напрузі нижче цього порогу в 1,2 В, тому не ризикує спричинити електроліз води.

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Дослідницька стаття була опублікована в журналі Advanced Materials.