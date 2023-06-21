Батискаф, що зник поруч з «Титаніком», керувався контролером Logitech за $30 та нехтував правилами безпеки

Після недавньої новини про зникнення туристичної субмарини OceanGate Expeditions, що прямувала до уламків «Титаніка», в мережі з’явилися подробиці про її конструкцію, що насторожують. За свідченнями, дизайн субмарини «Титан» явно не відповідав правилам конструювання та безпеки таких апаратів. Зокрема, рульове керування здійснювалося бездротовим ігровим контролером Logitech F710 2010 року випуску, який коштував $30.

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BBC стало відомо, що човен повністю замкнений болтами зовні: навіть якщо судно підійметься на поверхню, пасажири не виберуться з нього без сторонньої допомоги та можуть просто задихнутися. Під час торішньої відеоекскурсії для CBS у листопаді 2022 року CEO OceanGate Expeditions Стоктон Раш вихвалявся наявністю на судні всього однієї кнопки та говорив, що підводний човен має бути схожим на ліфт.

Журналіст CBS Девід Пог зазначив, що багато частин підводного човна здаються кустарними: використовуються звичайні комп’ютерні дисплеї, будівельні труби як баласт та інші випадкові елементи. Раш тримав у руках бездротовий контролер Logitech F710 з надрукованими на 3D-принтері удосконаленими джойстиками та ​​заявив: «Ми запускаємо все це за допомогою цього ігрового контролера».

Під час підготовки репортажу підводний човен губився на кілька годин – на щастя, журналіст тоді був на поверхні. Під час перебування Пога всередині зв’язок із поверхнею підтримувався.

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8 — David Pogue (@Pogue) June 19, 2023

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З’явились нові та були підняті давні публікації про те, як глава компанії Стоктон Раш нарікав на галузеві правила. Він говорив, що правила стримують інновації, скаржився на надмірні, на його думку, вимоги безпеки (про які на технічних та промислових об’єктах кажуть, що вони написані кров’ю – ред.). Висловлював невдоволення тим, що стандарти сповільнюють процес класифікації судів (яку підводний човен так і не отримав) були «анафемою для інновацій».

«Це непристойно безпечно, бо вони мають усі ці правила, нормативно-правові акти».

Заяви Раша та наявна конструкція підводного човна контрастують з інформацією на офіційному сайті про те, що фірма дотримується високого рівня експлуатаційної безпеки та створила безпрецедентно безпечний корпус. Екскурсія на такому підводному кораблі коштує $250 тис.

На зниклому судні перебувало п’ятеро людей, серед них Хеміш Хардінг, британський мільярдер та поціновувач пригод, а також сам Стоктон Раш. Човен зник у неділю під час занурення до решток «Титаніка». Зв’язок субмарини з дослідницьким судном «Полярний принц» зник приблизно через 1 год 45 хв після занурення. Останнє відоме її місцеперебування – Північна Атлантика, приблизно за 1600 км на схід від мису Кейп-Код. Незабаром після цього почалися пошуково-рятувальні роботи, які продовжуються досі.

Точна причина зникнення підводного човна поки невідома. Зусилля зосереджені на пошуку, після чого розслідування намагатиметься визначити причину інциденту. До пошуків влада залучила гідроакустичні буї та літаки з можливістю підводного виявлення. У понеділок вдень берегова охорона США підрахувала, що у «Титану» залишається кисню на 70-96 годин.