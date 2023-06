Батискаф, що зник поруч з «Титаніком», керувався контролером Logitech за $30 та нехтував правилами безпеки

Після недавньої новини про зникнення туристичної субмарини OceanGate Expeditions, що прямувала до уламків «Титаніка», в мережі з’явилися подробиці про її конструкцію, що насторожують. За свідченнями, дизайн субмарини «Титан» явно не відповідав правилам конструювання та безпеки таких апаратів. Зокрема, рульове керування здійснювалося бездротовим ігровим контролером Logitech F710 2010 року випуску, який коштував $30.

BBC стало відомо, що човен повністю замкнений болтами зовні: навіть якщо судно підійметься на поверхню, пасажири не виберуться з нього без сторонньої допомоги та можуть просто задихнутися. Під час торішньої відеоекскурсії для CBS у листопаді 2022 року CEO OceanGate Expeditions Стоктон Раш вихвалявся наявністю на судні всього однієї кнопки та говорив, що підводний човен має бути схожим на ліфт.

Журналіст CBS Девід Пог зазначив, що багато частин підводного човна здаються кустарними: використовуються звичайні комп’ютерні дисплеї, будівельні труби як баласт та інші випадкові елементи. Раш тримав у руках бездротовий контролер Logitech F710 з надрукованими на 3D-принтері удосконаленими джойстиками та ​​заявив: «Ми запускаємо все це за допомогою цього ігрового контролера».

Під час підготовки репортажу підводний човен губився на кілька годин – на щастя, журналіст тоді був на поверхні. Під час перебування Пога всередині зв’язок із поверхнею підтримувався.

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8

— David Pogue (@Pogue) June 19, 2023