Батьки Сема Бенкмана-Фріда кажуть, що він «занадто наївний» для в’язниці і благають суддю зменшити вирок

Родичі ексвласника збанкрутілої криптобіржі FTX благали суддю зменшити вирок, стверджуючи, що його наївність може поставити його під «надзвичайну небезпеку» за ґратами, повідомляє Business Insider.

Листи від батьків та брата, а також близько 20 прихильників додали до пакета документів, які адвокати подали на розгляд суду у вівторок. Вони вимагають зменшити його термін ув’язнення до 78 місяців — або 6,5 років.

У листопаді суд присяжних визнав Сема Бенкмана-Фріда винним у семи пунктах звинувачення в шахрайстві та змові під час кримінального процесу на Манхеттені під наглядом окружного судді США Льюїса Каплана.

First photo of Sam Bankman-Fried in jail#SamBankman pic.twitter.com/ZJHIgjGHRX

— FundedDesk (@FundedDesk) February 21, 2024