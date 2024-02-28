Батьки Сема Бенкмана-Фріда кажуть, що він «занадто наївний» для в’язниці і благають суддю зменшити вирок

Родичі ексвласника збанкрутілої криптобіржі FTX благали суддю зменшити вирок, стверджуючи, що його наївність може поставити його під «надзвичайну небезпеку» за ґратами, повідомляє Business Insider.

«Я щиро боюся за життя Сема в типовому тюремному середовищі», — написала його мати Барбара Фрід у листі до судді. «Його зовнішній вигляд, нездатність зчитати та відреагувати на певні соціальні сигнали, а також зворушлива, але наївна віра в силу фактів і розуму під час вирішення суперечок, поставлять його в надзвичайну небезпеку».

Листи від батьків та брата, а також близько 20 прихильників додали до пакета документів, які адвокати подали на розгляд суду у вівторок. Вони вимагають зменшити його термін ув’язнення до 78 місяців — або 6,5 років.

«У цьому середовищі реакції Сема іноді будуть сприйматися як дивні, недоречні та неповажні; коли це станеться, він опиниться у фізичній небезпеці», — написав батько Сема Джозеф Бенкман. «Ніщо не може виправдати такого ризику».

У листопаді суд присяжних визнав Сема Бенкмана-Фріда винним у семи пунктах звинувачення в шахрайстві та змові під час кримінального процесу на Манхеттені під наглядом окружного судді США Льюїса Каплана.

Прокурори встановили, що він «змішав» гроші клієнтів FTX з іншою своєю компанією Alameda Research, і присвоїв їх. Також повідомлялось, що «наївний» Бенкман-Фрід використав мільярди клієнтських доларів для купівлі елітних товарів чи нерухомості, та розглядав можливість придбання острівної країни Науру з метою побудувати там бункер. Вирок передбачає максимальне покарання у вигляді 110 років позбавлення волі.

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«Сему всього 32 роки й він стикається з перспективою провести більшу частину свого життя у в’язниці», — пише Барбара Фрід. «Ми з його батьком розуміємо, що не проживемо достатньо довго, щоб побачити його звільнення. Немає слів, щоб передати те, що ми відчуваємо».

Адвокати тим часом заявили, що значно нижчий вирок був би виправданим, оскільки клієнти FTX, ймовірно, повернули б значну частину своїх коштів у процедурі банкрутства компанії.

Прокурори також зможуть подати власні рекомендації до 15 березня перед слуханням щодо винесення вироку, яке відбудеться 28 березня.

У своєму емоційному листі Барбара Фрід каже, що її сина помилково охрестили «карикатурним лиходієм, керованим жадібністю», який вчинив «шахрайство століття». Насправді ж він нібито був альтруїстом і допомагав друзям, які пережили сімейні трагедії, хоча сам все життя боровся з депресією.

«Я не відчуваю задоволення. Я не відчуваю щастя. Чомусь моя система винагороди ніколи не працювала», — йдеться у записах Бенкмана-Фріда від 2016 року, також доданими до подання.

«Я ненавиджу біль, який тобі заподіяв. І ненавиджу себе за те, що спричинив його. Мені б дуже хотілося знати, як любити тебе краще. Мені шкода», — йдеться в іншому листі Сема, ймовірно, надісланому коханій людині.

Барбара Фрід тим часом зазначила, що поведінка та нервові тіки його сина у суді пов’язані з аутизмом.

«Він погано реагує на соціальні сигнали «нормальними» способами, йому незручно дивитися людям в очі, йому незручні зовнішні прояви емоцій», — пише Фрід. «Його не цікавлять світські розмови, але він буде пристрасно й невпинно висловлювати ідеї до такої міри, що може дратувати й виснажувати інших».

Барбара Фрід — сама відомий експерт з юридичної етики — також сказала, що Джон Дж. Рей III, юрист, який очолив FTX після її краху, проігнорував зусилля Бенкмана-Фріда у допомозі в поверненні коштів клієнтам.

«Коли Джон Рей публічно поскаржився, що внутрішні записи FTX настільки погані, що вони не можуть скласти список клієнтів, Сем негайно знайшов відповідні документи та написав їм, але на його листи жодного разу не відповіли».

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