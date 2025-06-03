Новини WTF 03.06.2025 о 11:18 comment views icon

BBC показав смартфон із Північної Кореї — схожий на Huawei і зберігає скриншоти кожні 5 хвилин у таємну теку

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Катерина Даньшина

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BBC показав смартфон із Північної Кореї — схожий на Huawei і зберігає скриншоти кожні 5 хвилин у таємну теку
Скриншоти з відео BBC

Журналісти BBC показали на відео смартфон, вивезений контрабандою з Північної Кореї сеульським виданням Daily NK — рідкісний (і дещо тривожний) погляд на сучасні пристрої з антиутопічної реальності.

Попри те, що на відео не вказують бренд чи модель, дизайн і інтерфейс смартфона, згідно з TechSpot, дуже нагадують пристрої Huawei або Honor. Невідомо, чи мають компанії офіційні продажі у КНДР, але якщо й так, то, ймовірно, налаштовані виключно за допомогою затвердженого урядом програмного забезпечення.

Під час ввімкнення телефон демонструє анімований північнокорейський прапор, тоді як введення тексту передбачає цензуру окремих слів: до прикладу, якщо ввести південнокорейський термін, який означає слова «старший брат» чи «хлопець», телефон автоматично міняє його на «товариш»; ще одна цікава зміна виявилась під час набору словосполучення «Південна Корея», яку телефон автоматично міняв на «маріонеткову державу».

BBC показав смартфон із Північної Кореї — схожий на Huawei, виправляє «ворожі» слова і робить скріншоти кожні 5 хвилин
Скриншот з відео BBC

Інший цікавий момент полягає в тому, що телефон робив скриншоти кожні 5 хвилин використання і зберігав у таємній теці, до якої звичайні користувачі не мають доступу. BBC припускає, що влада може переглядати їх, щоб  контролювати активність користувача.

BBC показав смартфон із Північної Кореї — схожий на Huawei, виправляє «ворожі» слова і робить скріншоти кожні 5 хвилин
Таємна тека зі скриншотами на телефоні з КНДР / Скриншот з відео BBC

Про використання смартфонів у Північній Кореї ми можемо здогадуватись лише з чуток та свідчень втікачів. ЗМІ пишуть, що в останні роки мобільних пристроїв там побільшало, поряд з вимогами уряду, які передбачають заборону на їх підключення до глобального інтернету та посилений державний нагляд. У країні нібито функціонують так звані «молодіжні загони репресій», які зупиняють молодих людей на вулицях, щоб перевірити їхні телефони та листування.

Північнокорейські аніматори таємно працюють над проєктами Amazon і HBO

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