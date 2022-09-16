Бета-версія KDE Plasma 5.26 отримала інтерфейс Plasma Bigscreen для телевізорів

Спільнота KDE випустила бета-версію оболонки Plasma 5.26. Стабільна KDE Plasma 5.26 вийде наступного місяця, сьогоднішню бета-версію можна використовувати для тестування нової та покращеної функціональності.

Plasma 5.26 представляє інтерфейс Plasma Bigscreen, оптимізований для використання на телевізорах та дисплеях великого формату. До нього входить браузер Aura, також оптимізований підвеликий форм-фактор і Plank Player для зручного відтворення мультимедійного контенту.

Оновлення включає низку покращень центру програмного забезпечення Discover, що стосуються рейтингів програм, кнопки «Поділитися» на сторінках програм та багато іншого.

Спрощений попередній перегляд шпалер робочого стола в системних налаштуваннях KDE.

Додано підтримку навігації за допомогою клавіатури у більшій кількості аплетів та безліч інших покращень системних налаштувань.

У KDE Plasma 5.26 покращено підтримку Wayland. Сеанс Plasma Wayland тепер може обробляти налаштування відображення області введення графічного планшета, покращену обробку масштабування compositor/app для кожної програми, можливе відключення вставки середнім клацанням миші Wayland та інші виправлення.

Джерело: Phoronix