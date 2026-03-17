Між Windows та Linux: ОС Phoenix Pulsar отримала драйвер NVIDIA 590.48 та оптимізації для відеокарт RTX

Французька GLF OS 25.11 під назвою Phoenix Pulsar з ядром ​​Linux LTS версії 6.18 отримала драйвер NVIDIA 590.48 та велику низку вбудованих застосунків.





Серед списку компонентів: KCalc, Thunderbird, digiKam, створений розробниками ОС застосунок Nix-Firewall-Management та інші. ОС описується, як “безшовний інтуїтивно зрозумілий міст між Windows та Linux для спрощення переходу без компромісів”.

Phoenix Pulsar отримала оптимізоване ігрове ядро ​​6.18 LTS, яке покращує сумісність з обладнанням та підвищує рівень безпеки. Для власників відеокарт NVIDIA передбачена підтримка драйвера 590.48 з низкою значних оптимізацій для GPU RTX 50/40/30, що включає покращений рейтрейсинг, підтримку DLSS 3.5 та краще керування затримкою.





Серед інших переваг GLF OS Phoenix Pulsar:

Нові розширення GNOME, зокрема, індикатор заряду батареї Bluetooth та скруглені кути вікон за замовчанням

Надлегкий комплект для стримерів, включно з OBS та Stream Dock, готовими до використання

Функція перепризначення клавіш для клавіатури, миші або контролера

Нові вбудовані застосунки Thunderbird, Shotwell/Digikam, Kcalc й Piper, а також Reaper + Calf (студія)

Створені розробниками ОС інструменти Nix-Shared-Drive та Nix-Firewall-Management для керування дисками Samba та брандмауером

GOverlay для простого налаштування MangoHud

Перероблений та спрощений Nix-Disk

Нова документація, включно з Кодексом поведінки, технічна документація для інструментів GLF, посібник з керування брандмауером GLF OS та багато іншого

Окрім цього внесені численні виправлення та доопрацювання. ISO-образ цього релізу досить об’ємний, його розмір становить не менше 6966 МБ. Його можна завантажити за посиланням.

Раніше ми писали, що створена ШІ операційна система не змогла запустити Doom та підключитись до інтернету. Водночас Microsoft наразі працює над виправленням критичної помилки у Windows 11.

Джерело: NotebookCheck; GitLab