Між Windows та Linux: ОС Phoenix Pulsar отримала драйвер NVIDIA 590.48 та оптимізації для відеокарт RTX

Французька GLF OS 25.11 під назвою Phoenix Pulsar з ядром Linux LTS версії 6.18 отримала драйвер NVIDIA 590.48 та велику низку вбудованих застосунків.
Серед списку компонентів: KCalc, Thunderbird, digiKam, створений розробниками ОС застосунок Nix-Firewall-Management та інші. ОС описується, як “безшовний інтуїтивно зрозумілий міст між Windows та Linux для спрощення переходу без компромісів”.
Phoenix Pulsar отримала оптимізоване ігрове ядро 6.18 LTS, яке покращує сумісність з обладнанням та підвищує рівень безпеки. Для власників відеокарт NVIDIA передбачена підтримка драйвера 590.48 з низкою значних оптимізацій для GPU RTX 50/40/30, що включає покращений рейтрейсинг, підтримку DLSS 3.5 та краще керування затримкою.
Серед інших переваг GLF OS Phoenix Pulsar:
- Нові розширення GNOME, зокрема, індикатор заряду батареї Bluetooth та скруглені кути вікон за замовчанням
- Надлегкий комплект для стримерів, включно з OBS та Stream Dock, готовими до використання
- Функція перепризначення клавіш для клавіатури, миші або контролера
- Нові вбудовані застосунки Thunderbird, Shotwell/Digikam, Kcalc й Piper, а також Reaper + Calf (студія)
- Створені розробниками ОС інструменти Nix-Shared-Drive та Nix-Firewall-Management для керування дисками Samba та брандмауером
- GOverlay для простого налаштування MangoHud
- Перероблений та спрощений Nix-Disk
- Нова документація, включно з Кодексом поведінки, технічна документація для інструментів GLF, посібник з керування брандмауером GLF OS та багато іншого
Окрім цього внесені численні виправлення та доопрацювання. ISO-образ цього релізу досить об’ємний, його розмір становить не менше 6966 МБ. Його можна завантажити за посиланням.
Джерело: NotebookCheck; GitLab
