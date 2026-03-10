"Дім дракона" зробив перекаст в родині Таргарієнів для 3 сезону

Кадр з серіалу "Дім дракона"

Третій сезон серіалу “Дім дракона” представить нову акторку в “старій” ролі — представницю родини Таргарієнів. Попри те, що персонаж другорядний, оновлення натякає на серйозні зміни в історії, принаймні в тому, що стосується часу дій.





Згідно з джерелами Redanian Intelligence, “Дім дракона” залучив 10-річну акторку Перл Кларк на роль Джейхейри Таргарієн — єдиної доньки Ейгона II та Гелени. В другому сезоні персонажа показали у 3-річному віці, тож у продовженні слід очікувати або на великий стрибок у часі, або ж певні відсилання до майбутнього.

Обидва варіанти здаються можливими. “Дім дракона” не боїться часових змін і з першого сезону перестрибнув на десяток років вперед, замінивши масу персонажів старшими “аналогами”. Слід зазначити, що новий склад акторів часто хвалили, як приклад ідеального перекасту (зокрема для Алісенти та Рейніри).

Читачі книг Джорджа Р. Р. Мартіна знають, що Джейхейра відіграє важливу роль у сазі, оскільки її шлюб з Ейгоном III став частиною розв’язання громадянської війни в “Танці драконів”. Хоча до фіналу матеріалу ще багато, можливо, шоуранери вирішили прискорити історію.





Раніше творці шоу неодноразово відхилялись від оригінальних книг, чим викликали невдоволення письменника. Не так давно Мартін заявляв, що “Дім дракона” — це вже не його історія і називав стосунки з шоуранером Раяном Кондалом “жахливими”. В будь-якому разі дізнатись про задум творців “Дому дракона” ми зможемо вже за три місяці: третій сезон підтверджено до виходу на червень 2026 року.

Нагадаємо, що сюжет серіалу “Дім дракона” розгортається за 200 років до подій “Гри престолів” і оповідає про протистояння між чорними та зеленими Таргарієнами. В першому сезоні король Візеріс (Педді Консідайн) порушив традицію і назвав свою дочку Рейніру (Міллі Алкок / Емма Д’арсі) спадкоємицею Залізного Трону, на превелике розчарування брата Деймона (Метт Сміт). Однак шлях Рейніри до коронації ускладнився, коли її колишня подруга і нова дружина Візеріса Алісента (Емілі Кері / Олівія Кук) народила сина.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Серед іншого, третій сезон обіцяє розпочатись з великої морської битви, представити заміну Ар’ї Старк” та “найкрутіші” війська “Гри престолів”.