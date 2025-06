Джеймс Ганн назвав Бетмена «найбільшою проблемою DC» через нуарну сагу Метта Рівза

Роберт Паттісон в ролі Бетмена та Джеймс Ганн

Джеймс Ганн називає Бетмена «своєю найбільшою проблемою» у перезапуску всесвіту DCU. Причина — паралельне існування нуарної франшизи з Робертом Паттінсоном.

Співгендиректор DC Studios Джеймс Ганн бачить проблему в запуску окремої лінії Темного Лицаря, який співіснує паралельно з нуарною. Відкласти розв’язання задачі на потім не вийде, бо наразі два пріоритети DC Studios в розвитку фільмів Бетмена та Диво-жінки з «нуля».

«Особисто для мене Бетмен зараз найбільша проблема у всьому DC», — зізнається співгендиректор DC Studios.

Ганн курує розробкою фільму разом із неназваним автором, хоча сам не пише сценарій. Майбутній фільм має робочу назву «Хоробрий і сміливий» (The Brave and the Bold), в якому постановкою займається Енді Мускієтті. І до останнього з’являються питання, оскільки його попередній фільм «Флеш» провалився у прокаті та втратив для Warner Bros понад $150 млн. Попри це Ганн не звільняє Мускієтті, якого запросив до проєкту ще до виходу «Флеша», хоча визнає непросту ситуацію.

Основне завдання для нової версії — знайти «причину для існування» Бетмена у DCU. Команда продовжує працювати над персонажем, і Ганн вже знайшов унікальне бачення персонажа. Для нього важливо, щоб образ поважав спадщину героя, але не повторював наявні версії. Тепер актуальна ціль — втілити його бачення у співпраці зі сценаристом.

«У Бетмена повинна бути причина для існування. Він не може просто сказати: “О, ми знімаємо фільм про Бетмена, бо Бетмен є найбільшим персонажем у всій Warner Bros., яким він є […] Мені не цікавий кумедний, сентиментальний Бетмен, насправді», — уточнив він.

Фільм «Хоробрий і сміливий» базуватиметься на коміксах Гранта Моррісона. У центрі історії — Брюс Вейн і його невідомий син Деміан. Франшиза має запустити першого Бетмена у межах нового кіновсесвіту DCU, який офіційно стартує 11 липня фільмом «Супермен» з Девідом Коренсветом у ролі головного героя. До речі, «Супермена» Ганн також бачить інакше, тому вирізав комедійну тональність.

Що стосується версії Бетмена Метта Рівза, то Ганн думав про приєднання до DCU, але шанси майже нульові. На додачу він прокоментував чутки про скасування сиквелу Рівза «Бетмен: Частина II» — це не правда. За його словами, він постійно чує про скасування фільму, але проблема набагато простіше: Метт повільно працює над сценарієм, остаточна версія якого не готова.

Джерело: Rolling Stone