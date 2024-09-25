Безплатне оновлення Astro Bot — нові рівні, боти з Stellar Blade та Helldivers, таблиці лідерів у трейлері

На PlayStation State of Play розробник Team Asobi підтвердив, що цієї осені Astro Bot отримає безкоштовне оновлення з безліччю контенту, включаючи нові рівні та ботів для пошуку.

Оновлення Astro Bot буде поки не має конкретної дати випуску. Воно додасть п’ять нових рівнів швидкісного забігу. Гравці отримають десять нових ботів нових ботів, пов’язаних з ігровими хітами PlayStation, як Stellar Blade та Helldivers.

Крім вмісту трейлеру, розробники не надали багато деталей. Нових ботів можна розблокувати через перемогу над птахами на рівнях спідрану. В офіційному повідомленні розробники також підтверджують, що на нових рівнях будуть таблиці лідерів онлайн, які дозволять змагатися з друзями або з користувачами інтернету.

Змагання користувачів онлайн мають великий потенціал для продовження довголіття Astro Bot. Втім, оглядачі й без того у захваті від платформера.

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Джерело: GamesRadar