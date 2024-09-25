Новини Ігри 25.09.2024 о 09:54 comment views icon

Безплатне оновлення Astro Bot — нові рівні, боти з Stellar Blade та Helldivers, таблиці лідерів у трейлері

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Андрій Русанов

Автор сайту

Безплатне оновлення Astro Bot — нові рівні, боти з Stellar Blade та Helldivers, таблиці лідерів у трейлері

На PlayStation State of Play розробник Team Asobi підтвердив, що цієї осені Astro Bot отримає безкоштовне оновлення з безліччю контенту, включаючи нові рівні та ботів для пошуку.

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Оновлення Astro Bot буде поки не має конкретної дати випуску. Воно додасть п’ять нових рівнів швидкісного забігу. Гравці отримають десять нових ботів нових ботів, пов’язаних з ігровими хітами PlayStation, як Stellar Blade та Helldivers.

Крім вмісту трейлеру, розробники не надали багато деталей. Нових ботів можна розблокувати через перемогу над птахами на рівнях спідрану. В офіційному повідомленні розробники також підтверджують, що на нових рівнях будуть таблиці лідерів онлайн, які дозволять змагатися з друзями або з користувачами інтернету.

Змагання користувачів онлайн мають великий потенціал для продовження довголіття Astro Bot. Втім, оглядачі й без того у захваті від платформера.

Огляд Astro Bot. Задоволення поза віком та часом

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Джерело: GamesRadar

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