Helldivers 2 «побила» God of War Ragnarok і стала найшвидше продаваною грою для PlayStation (12 млн копій за 12 тижнів)

Шутер Arrowhead для PlayStation 5 і ПК «набагато перевершив» очікування Sony.

За перші 12 тижнів продажу Helldivers 2 розійшлася накладом у понад 12 мільйонів копій, що зробило її найшвидше продаваною грою PlayStation усіх часів, оголосила Sony під час звіту про прибутки (через IGN).

Helldivers 2 випереджає God of War Ragnarok від Sony Santa Monica, яка досягла 11 мільйонів копій через 75 днів після запуску на PlayStation 4 і PS5 у листопаді 2022 року. Sony заявила, що Helldivers 2 — «найбільший її хіт для ПК» на сьогодні, який зробив «значний» внесок у продажі та прибутки минулого кварталу.

Helldivers 2 — це шутер від третьої особи, який також пропонує багатокористувацький режим з підтримкою до чотирьох гравців та функцію спільної гри на PlayStation 5 та Windows. Сюжетної кампанії гра Arrowhead немає, однак пропонує групи місій на різних планетах, які варіюються від захоплення вказаної точки на місцевості до налаштування центрів зв’язку та порятунку цивільних колоністів.

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне) від Powercode academy. Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків. Записатися на курс

За початкового запуску Helldivers 2 отримала настільки велику популярність, що вона спричинила серйозні проблеми з сервером. І поки Arrowhead намагались розв’язати проблему, кількість гравців неухильно зростала — Helldivers 2 стала однією з найбільш популярних ігор у Steam з піком 458 709 одночасних ігор (Sony не розголошує кількість одночасних гравців на PS5).

З того часу Sony запровадила вимогу пов’язати облікові записи гравців на ПК з PlayStation Network, однак скасувала рішення — ймовірно, завдяки рев’ю-бомбінгу гри в тому числі.

Очікується, що Arrowhead додасть більше контенту до Helldivers 2 протягом 2024 року — зокрема мають з’явитися транспортні засоби та третя ворожа фракція.