Helldivers 2 «побила» God of War Ragnarok і стала найшвидше продаваною грою для PlayStation (12 млн копій за 12 тижнів)

Шутер Arrowhead для PlayStation 5 і ПК «набагато перевершив» очікування Sony.
За перші 12 тижнів продажу Helldivers 2 розійшлася накладом у понад 12 мільйонів копій, що зробило її найшвидше продаваною грою PlayStation усіх часів, оголосила Sony під час звіту про прибутки (через IGN).
Helldivers 2 випереджає God of War Ragnarok від Sony Santa Monica, яка досягла 11 мільйонів копій через 75 днів після запуску на PlayStation 4 і PS5 у листопаді 2022 року. Sony заявила, що Helldivers 2 — «найбільший її хіт для ПК» на сьогодні, який зробив «значний» внесок у продажі та прибутки минулого кварталу.
Helldivers 2 — це шутер від третьої особи, який також пропонує багатокористувацький режим з підтримкою до чотирьох гравців та функцію спільної гри на PlayStation 5 та Windows. Сюжетної кампанії гра Arrowhead немає, однак пропонує групи місій на різних планетах, які варіюються від захоплення вказаної точки на місцевості до налаштування центрів зв’язку та порятунку цивільних колоністів.
Битвами в Helldivers 2 керує реальна людина — розробник Arrowhead на ім’я Джоел
За початкового запуску Helldivers 2 отримала настільки велику популярність, що вона спричинила серйозні проблеми з сервером. І поки Arrowhead намагались розв’язати проблему, кількість гравців неухильно зростала — Helldivers 2 стала однією з найбільш популярних ігор у Steam з піком 458 709 одночасних ігор (Sony не розголошує кількість одночасних гравців на PS5).
З того часу Sony запровадила вимогу пов’язати облікові записи гравців на ПК з PlayStation Network, однак скасувала рішення — ймовірно, завдяки рев’ю-бомбінгу гри в тому числі.
Очікується, що Arrowhead додасть більше контенту до Helldivers 2 протягом 2024 року — зокрема мають з’явитися транспортні засоби та третя ворожа фракція.