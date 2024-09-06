Розділ Ігри виходить за підтримки ?

У рецензіях критики називають Astro Bot «найкращим платформером десятиліття».

На Metacritic Astro Bot отримав оцінку 94/100 на основі 113 відгуків критиків — це найвища оцінка для автономної гри у 2024 році (водночас у розширення Elden Ring Shadow of the Erdtree поки трохи вища оцінка — 95/100).

Тим часом на Opencritic платформер Sony отримав 95/100 на основі 80 рецензій та 100% рекомендацій від критиків. У купі ці бали надають грі звання найвище оціненої гри 2024 року.

У рецензіях Astro Bot називають «любовним листом» до спадщини PlayStation і «одним з найкращих платформерів десятиліття», відзначаючи веселий ігровий процес, велику кількість великодок і винахідливий дизайн.

Онлайн-курс “Комерційний директор” від Laba. Поглибте знання в управлінні фінансами, логістиці, звітності та роботі з ринком, аби збільшити частку компанії на ньому. Досвід та фідбек від генерального директора Miele в Україні. . Детальніше про курс

«У Sony та Team Asobi вийшла одна з найкращих ігор цього року та, можливо, навіть цього покоління. Astro Bot дивує, приносить радість своєю невимушеністю, особливо в моменти пародіювання інших серій PlayStation. В гру можна грати як з дітьми, так і закрившись у темній кімнаті на самоті. І ще велике питання кому більше задоволення вона принесе», — написав наш оглядач ігор Артем Лисайчук.

З повним оглядом Astro Bot від редакції ITC можна ознайомитись за посиланням нижче:

Нагадаємо, що Astro Bot — це перша велика гра Sony з українською текстовою локалізацією. Відсьогодні платформер доступний у магазині PlayStation — за ціною у 1999 грн.

Гра вже пропонує понад 80 рівнів та близько 300 ботів для порятунку, однак розробники запланували й безплатне DLC зі «швидкісними забігами».

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.