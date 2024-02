Безплатний тариф Nvidia GeForce Now показуватиме рекламу (до 2 хвилин), поки вантажаться ігри

Повністю безплатна пробна версія хмарного ігрового сервісу GeForce Now від Nvidia скоро перестане бути такою. З 28 лютого користувачі почнуть бачити рекламу.

Це стосується лише безплатного рівня — не Priority або Ultimate — і схоже, оголошення не будуть переривати ігровий процес.

Безкоштовні користувачі почнуть бачити до двох хвилин реклами під час очікування в черзі на початок ігрової сесії. — прессекретар Nvidia Стефані Нго.

Наразі безплатний рівень часто передбачає очікування в черзі перед кожною годиною гри — тепер, буде ще й кілька рекламних роликів. Згідно зі словами представників Nvidia, реклама має допомогти оплатити безплатний рівень послуг, і що вони очікують, що ця зміна «з часом зменшить середній час очікування для безкоштовних користувачів».

Проблема з безплатним рівнем GeForce Now, на думку представника The Verge, ніколи не полягала в чергах, а скоріше в тому, що цей тариф не показує, на що дійсно здатний хмарний сервіс. Для цього потрібно спробувати GeForce Now Ultimate, який дає потужність RTX 4080, значно зменшену затримку і підтримку G-Sync. Наразі цей рівень коштує $20 на місяць, без пробної версії.

