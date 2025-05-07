«Білосніжка» вийде в «цифрі» 13 травня — каса з кінотеатрів так і не перебила бюджет

Disney

«Білосніжка» завершує прокат в кінотеатрах із заробітками у $200 млн — сума, що навіть не наблизилась до бюджету виробництва, який за офіційними даними перевищив $270 млн (неофіційні говорять про $350 млн).

Наразі Disney запланувала цифровий реліз на 13 травня та продаж фільму на фізичних носіях з 24 червня, в намаганнях хоч якось компенсувати витрачені кошти. Бонусом до дисків пропонують видалені сцени, ролик з ляпами та коментарі до музики, декорацій та костюмів.

Нагадаємо, що фільм переслідували скандали ще на етапі виробництва: початково глядачі не оцінили вибір акторки колумбійського походження на головну роль, а далі проблем додали її заяви. Рейчел Зеглер стверджувала, що їй не подобається оригінальний фільм, називала принца «переслідувачем», а також демонструвала пропалестинську позицію, що спровокувало й чутки про конфлікт з колегою по фільму ізраїльтянкою Галь Гадот.

Зрештою «Білосніжка» нібито непогано стартувала у світовому прокаті з $87 млн, хоча «домашній» дебют виявився провальним. У наступні вихідні ситуація погіршилась: стрічку Disney спочатку обігнав бойовик із Джейсоном Стейтемом, а згодом й екранізація Minecraft, яка, що цікаво, лише в США на прем’єрі отримала $162 млн, що більш ніж вдвічі перевищує загальні домашні збори «Білосніжки». Рецензії дублювали настрої глядачів: критики оцінили фільм у B+ на CinemaScore і 44% Rotten Tomatoes, тоді як IMDb був вимушений приховати рейтинг, після того, як він опустився до 2,3 з 10.

Нагадаємо, що раніше студія зупинила роботу над рімейком «Рапунцель», який перебував в активній стадії розробки. Здається, у Disney почали розуміти, що з живими версіями мультфільмів в них щось іде не так.