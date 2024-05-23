«Будуть розміщені на військовій базі»: колишній CEO Google Ерік Шмідт передбачає державний контроль над штучним інтелектом

Колишній генеральний директор та голова правління Google Ерік Шмідт вважає, що надзвичайно потужні системи штучного інтелекту в майбутньому будуть суворо охоронятися урядами. Про це він розповів в інтерв’ю Noema.

«Я підозрюю, що врешті-решт як у США, так і в Китаї з’явиться невелика кількість надзвичайно потужних комп’ютерів зі здатністю до автономних винаходів, які перевищать те, що ми хочемо надати або нашим громадянам без дозволу, або нашим конкурентам. … Вони будуть розміщені на військовій базі, яка буде працювати від якогось ядерного джерела енергії та оточена колючим дротом і кулеметами», — каже Шмідт.

Шмідт був генеральним директором та головою правління Google з 2001 по 2011 роки, перш ніж повернути кермо управління співзасновнику компанії Ларрі Пейджу. Після цього він обіймав посаду виконавчого голови пошукового гіганта та технічного радника, перш ніж остаточно залишити компанію на початку 2020 року. Відтоді 69-річний Шмідт цікавиться ШІ та вивчає його вплив на суспільство. Він написав книгу «The Age of AI» разом із покійним дипломатом Генрі Кіссінджером та деканом факультету комп’ютерних наук Массачусетського технологічного інституту Деніелом Хаттенлочером. У ній детально описані ризики та можливості, які принесе ШІ.

Хоча поки це може здатися надуманим, прогноз Шмідта може здійснитися, враховуючи, наскільки країни вже конкурують, коли справа доходить до збереження лідерства у перегонах ШІ. Нещодавно США посилили контроль над експортом своїх технологій до Китаю, обмеживши продажі чіпів AI, виготовлених такими компаніями, як NVIDIA.

Те ж саме стосується Китаю, який працює над тим, щоб мінімізувати свою залежність від мікросхем американського виробництва. Китайські чиновники змушують вітчизняних технологічних гігантів, як-от Alibaba та материнську компанію TikTok ByteDance, купувати чипи штучного інтелекту місцевого виробництва.

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