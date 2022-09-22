Binance додала верифікацію через «‎Дію» — поки лише для нових користувачів

Найбільша криптобіржа Binance інтегрувала державний сервіс «Дія» для спрощення процедури верифікації на своїй платформі. Досі новим користувачам необхідно було фотографувати паспорт та завантажувати в систему самотужки, тепер же достатньо поділитися цифровою копією документа, використовуючи відповідну функцію. Це значно спрощує процедуру та заощадить дорогоцінний час — за словами розробників, авторизація займе лічені хвилини.
Наразі верифікація через «Дію» доступна тільки для нових користувачів Binance — як у веб-версії Binance.com, так і мобільному застосунку для Android та iOS. Для теперішніх користувачів, які зареєструвалися на платформі до 5.09.2022 року, обіцяють додати цей спосіб пізніше (точна дата не повідомляється).
Як авторизуватися на Binance через «Дію»
- Створіть акаунт або увійдіть у нього в застосунку чи на сайті Binance
- Почніть верифікацію та виберіть зі списку країн Україну
- Натисніть Швидка верифікація з «Дією»
- Підтвердьте передачу копії документа в «Дії»
Після цього потрібно очікувати завершення перевірки документів.
Мінцифра за традицією зробила спеціальну відеоінструкцію, наочно пояснивши, як скористатися новою можливістю: