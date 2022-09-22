Binance додала верифікацію через «‎Дію» — поки лише для нових користувачів

Найбільша криптобіржа Binance інтегрувала державний сервіс «‎Дія» для спрощення процедури верифікації на своїй платформі. Досі новим користувачам необхідно було фотографувати паспорт та завантажувати в систему самотужки, тепер же достатньо поділитися цифровою копією документа, використовуючи відповідну функцію. Це значно спрощує процедуру та заощадить дорогоцінний час — за словами розробників, авторизація займе лічені хвилини.

Наразі верифікація через «‎Дію» доступна тільки для нових користувачів Binance — як у веб-версії Binance.com, так і мобільному застосунку для Android та iOS. Для теперішніх користувачів, які зареєструвалися на платформі до 5.09.2022 року, обіцяють додати цей спосіб пізніше (точна дата не повідомляється).

Як авторизуватися на Binance через «‎Дію»

Створіть акаунт або увійдіть у нього в застосунку чи на сайті Binance

Почніть верифікацію та виберіть зі списку країн Україну

Натисніть Швидка верифікація з «‎Дією»

Підтвердьте передачу копії документа в «‎Дії»

Після цього потрібно очікувати завершення перевірки документів.

Мінцифра за традицією зробила спеціальну відеоінструкцію, наочно пояснивши, як скористатися новою можливістю: