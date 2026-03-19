У Києві викрили криптовалютну піраміду: засновника підозрюють у шахрайстві на $1 млн

Фото: Національна Поліція України

Київська кіберполіція встановила особу одного із засновників мережі фінансових пірамід, яка діяла під маскою легальної крипто-інвестиційної платформи. За чотири роки роботи схема витягнула з довірливих інвесторів близько $1 млн у криптовалюті. Фігуранту справи загрожує 8 років ув’язнення.





Схема запрацювала у 2022 році. Організатори створили онлайн-платформу, яка пропонувала вкладення у власний криптовалютний токен. Проєкт позиціонувався як повноцінний гравець крипторинку, що нібито розробляє нові продукти для популяризації цифрових активів і дозволяє користувачам заробляти на цьому. Поріг входу був символічним — від 50 USDT, що робило схему доступною для широкої аудиторії. Реєстрація, поповнення рахунків і “консультації” відбувалися через спеціалізований вебсайт і популярний месенджер.

Насправді платформа працювала за класичною пірамідальною схемою: виплати учасникам формувалися не з реального прибутку, а з грошей нових вкладників. Технічно механізм був реалізований через бінарну систему комісій — стандартний інструментарій мережевого маркетингу, за яким дохід залежав не від інвестицій, а від того, скількох нових людей вдасться затягнути в схему.

Просуванням займалися засновник разом із дружиною — через власні акаунти в Instagram. До реклами також залучали сторонніх блогерів, які агітували підписників вкладати кошти в проєкт. Учасники схеми мали технічний бекґраунд у сфері IT і самостійно забезпечували розробку та підтримку інфраструктури платформи. Слідчі Дніпровського управління поліції ГУНП у Києві та кіберполіцейські провели обшуки одразу в чотирьох областях: Хмельницькій, Одеській, Чернігівській і Полтавській. Вилучено комп’ютерну техніку, документи й автомобіль. Розслідування вели під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури Києва.





Одному з фігурантів оголошено підозру за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великому розмірі. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі. Доведена сума шахрайства — понад 20 млн грн, а загалом, з урахуванням змін курса валют з 2022 року, було ошукано клієнтів на суму приблизно $1 млн. Досудове розслідування триває.

Цей кейс — черговий приклад того, як криптовалютна тематика використовується для легалізації класичних пірамідальних схем: низький поріг входу, агресивний маркетинг через соцмережі та технічно грамотна обгортка створюють ілюзію легітимності. Викриття зайняло роки — за цей час організатори встигли охопити кілька регіонів країни та залучити сотні вкладників.

Джерело: Національна Поліція України