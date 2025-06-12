Новини Крипто 12.06.2025 о 01:10 comment views icon

Біткоїн готовий пробити позначку $130 тис. до кінця червня

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Тетяна Нечет

Автор новин

Біткоїн готовий пробити позначку $130 тис. до кінця червня

Біткоїн встановив рекорд ціни у $111 тис., але пізніше відкотився. За останні 24 години Bitcoin (BTC) подорожчав на $3000, піднявшись в ціні з $105,400 до $108,600. Відомий біткоїн-аналітик PlanB опублікував оптимістичний прогноз (для лонгістів і холдерів, звичайно). Він припустив, що біткоїн має усі шанси злетіти до $130 тис.

Якщо індекс RSI досягне 75 (помаранчева точка) цього місяця, то біткоїн може закрити червень зростанням до $130 тис.

Зазвичай, значення RSI вище 70 сигналізує про перекупленість активу і подальше падіння. Втім, біткоїн відомий тим, що часто порушує традиційні патерни.

Генеральний директор Bitwise Asset Management Гантер Горслі вважає, що після того, як біткоїн досягне рівня $130 тис. – $150 тис., власники не захочуть його продавати. Замість цього, інвестори охочіше братимуть кредити під заставу своїх біткоїнів. І це почне підштовхувати ціну ще вище.

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