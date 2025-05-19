Відомий аналітик почав розпродавати свої біткоїни: в чому причина?

Попри радість трейдерів і лонгістів щодо чергового прориву біткоїна за межі $100 тис., деякі аналітики не поділяють цієї радості. Поки більшість впливових експертів кричить про те, що BTC треба постійно докуповувати й ніколи не продавати, Віллі Ву продає свої активи, щоб натомість інвестувати в біткоїн-інфраструктуру.

Він пояснив своє рішення на прикладі: коли інвестував у Exodus Wallet у 2016 році, прибуток від цієї інвестиції зараз у 2,5 раза більший, ніж прибуток від інвестицій у біткоїн на той час.

Крім того, у грудні 2024 року Віллі Ву інвестував у Debifi, недепозитну платформу, яка сприяє біткоїн-кредитуванню. Аналітик розглядає платформу як інструмент, що дозволяє довгостроковим власникам позичати більше коштів, не продаючи свої активи.

За словами Ву, багато людей думають, що біткоїн постійно зростає. Але насправді ж річне середнє зростання (CAGR) вже давно не таке помітне, як у 2017 році, коли прибутки сягали сотень відсотків.

З 2020 року біткоїн почали купувати великі компанії та навіть деякі держави. З того часу темпи зростання знизились до 30–40% на рік, і ця цифра продовжує падати, бо мережа біткоїна накопичує дедалі більше капіталу. Зараз BTC торгується як найновіший макроактив за останні 150 років, і він продовжуватиме поглинати капітал, поки не досягне своєї рівноваги.

«Враховуючи, що довгострокова монетарна експансія становить близько 5% зростання, а ВВП — 3% зростання, я б сказав, що 8% — це той рівень, на якому зупиниться середньорічний темп зростання BTC. До того часу, можливо, через 15-20 років, насолоджуйтесь поїздкою, тому що майже жоден публічно інвестований продукт не може зрівнятися з продуктивністю BTC в довгостроковій перспективі, навіть якщо CAGR BTC продовжує знижуватися», — зазначив Ву.

Тим часом активність купівель на спотових ринках зростає. Це свідчить про те, що тиск продавців значно знизився. Тож поки що можна очікувати зростання.

Напередодні відомий венчурний інвестор і мільярдер Тім Дрейпер заявив, що протягом 10 років біткоїн замінить долара США і стане стандартною валютою. Він також вважає, що до кінця 2025 року BTC коштуватиме $250 тис.

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Джерело: Darkfost, Віллі Ву