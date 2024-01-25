«Бог сказав так робити»: пастор продавав вірянам власну криптовалюту та «заробив» $1,3 млн

Пастор онлайн-церкви з Колорадо, якого звинувачують у привласненні $1,3 млн через продаж вірянам нічого не вартої криптовалюти, у відеозаяві сказав своїм підписникам, що Господь наказав йому це зробити.

Елі Регаладо та його дружина продавали свою криптовалюту INDXcoin християнам у Денвері. Він стверджував, що Бог сказав йому, що люди стануть багатими, якщо вони інвестуватимуть – про це йдеться у заяві Відділу цінних паперів Колорадо.

Пастор проповідував лише в онлайн-церкви Victorious Grace Church, де він та його дружина вказані як єдині працівники. Регаладо раніше не мав досвіду роботи з криптовалютою чи біржами, та казав, що божественне натхнення закликало його запустити INDXcoin та обмінник Kingdom Wealth Exchange.

Продаж INDXcoin дозволив залучила майже $3,2 млн. Принаймні $1,3 млн із них пішли безпосередньо родині Регаладо або були використані для їхньої особистої вигоди, йдеться у скарзі, поданій до окружного суду Денвера. Минулого тижня у відеозаяві Елі Регаладо сказав, що звинувачення в тому, що він привласнив $1,3 млн – правдиві.

«З $1,3 млн пів мільйона пішли до податкової служби, а кілька сотень тисяч доларів пішли на ремонт будинку, який Господь наказав нам зробити».

Згідно зі скаргою, подружжя також нібито витратило кошти своїх інвесторів на Range Rover, розкішні сумки, ювелірні вироби, послуг по дому, оренду човнів та пригоди на снігоходах. Пара була звинувачена у порушенні положень закону Колорадо про цінні папери щодо боротьби з шахрайством.

Комісарка штату Колорадо з цінних паперів Тунг Чан подала звинувачення у цивільному шахрайстві після того, як до неї звернулися люди, котрі інвестували INDXcoin та втратили гроші.

Пастор Регаладо стверджував, що Бог сказав йому, що інвестори стануть багатими, якщо вкладуть гроші в INDXcoin. Він рекламував криптовалюту як низькоризиковану високоприбуткову інвестицію, прив’язану до середньої вартості 100 найкращих криптовалют.

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Насправді актив INDXcoin був неліквідним і практично нічого не вартим, як сказано у повідомленні відділу цінних паперів. Криптовалюта була доступна лише на Kingdom Wealth Exchange. Регаладо закрив обмінник – тож криптовалюту вже ніде продати.

«Ми повірили слову Божому та продавали криптовалюту без чіткого плану. Ми все ще віримо в те, що Бог зробить диво. Бог зробить диво у фінансовому секторі».

У коментарях до відео Регаладо десятки людей продовжують запевняти його, що Бог «переверне ситуацію».

Елі Регаладо, його дружину та три його компанії звинувачують у шахрайстві з цінними паперами, неліцензованій брокерсько-дилерській діяльності, продажу незареєстрованих цінних паперів та нав’язуванні конструктивної довіри. Вони повинні постати перед окружним судом Денвера наступного тижня.

Джерело: NBC