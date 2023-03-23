Біткоїн за $100 000 доларів? Інсайдери кажуть, що цього року криптовалюта випробує нові максимуми

Біткоїн цьогоріч зріс майже на 70%, але інсайдери галузі прогнозують флагманській криптовалюті ще більш оптимістичне майбутнє.

Свого історичного максимуму біткоїн досяг у листопаді 2021 року, зупинившись на позначці у $68 990,90.

Маршалл Берд, директор зі стратегії криптовалютної біржі Gemini, каже, що головна цифрова монета може досягти ціни у $100 000 вже у 2023 році — це зростання майже на 270%.

«Думаю, що цього року біткоїн, ймовірно, досягне історичних максимумів», — сказав Берд, додавши, що ціна в $100 000 є «цікавою цифрою».

Берд впевнений, що якщо криптовалюта повторить свій попередній рекорд, то для досягнення позначки у сто тисяч доларів їй не знадобиться занадто багато зусиль.

Головний технічний директор компанії-емітента стейблкоїнів Tether Паоло Ардоіно також каже, що біткоїн спокійно може продублювати свій попередній рекорд у $69 000.

Нові прогнози більш оптимістичні за попередні — ще у січні керівники галузі стверджували, що 2023-й стане «роком обережності та відновлення» для криптовалюти.

Чи стане біткоїн «цифровим золотом»?

Частково позитивні прогнози пов’язані із реакцією головної цифрової монети на банківську кризу в США, спричинену крахом Silicon Valley Bank та двох криптокредиторів Silvergate Capital і Signature Bank.

Замість того, щоб обвалитись, біткоїн навпаки зміцнив свої позиції. Прихильники кажуть, що криптовалюта довела, що є альтернативою традиційній банківській системі як місце для безпечного зберігання грошей.

«Я вважаю, що це зростання можна пояснити тим, що люди налякані крахом банківської системи», — сказав Олівер Лінч, генеральний директор Bittrex Global.

Протягом багатьох років прихильники біткоїна стверджували, що він є формою «цифрового золота» — безпечного активу, який може захистити інвесторів від інфляції та забезпечити інвестиціями під час негараздів. Але протягом останніх кількох років біткоїн торгувався в кореляції з акціями, зокрема з технологічними акціями Nasdaq.

Нині є ознаки «відокремлення» біткоїна, який цього року значно перевершив Nasdaq, багато інших ризикових активів і золото. Але криптовалюта також отримала поштовх завдяки надії на зменшення агресивності ФРС щодо підвищення процентних ставок.

Ставка на $1 000 000

Дискусії про ймовірні шляхи розвитку біткоїна у 2023 році розпочались після того, яка Баладжі Шрінівасан, інвестор і колишній технологічний керівник Coinbase, поставив $2 млн на те, що головна цифрова монета досягне позначки в $1 млн або більше за 90 днів. Ставка була зроблена у відповідь на заяву іншого користувача Twitter, який сказав, що ставить $1 млн на те, що США не вступлять у гіперінфляцію.

Шрінівасан стверджував, що «світ деномінує біткоїн як цифрове золото», оскільки починається гіперінфляція, яка підриває вартість долара, і країни, окремі особи та компанії починають купувати великі обсяги біткоїнів.

«Думаю, що після того, як біткоїн досягне мільйона доларів за 90 днів, у світі відбудуться божевільні речі, яких ми б не хотіли», — сказав Маршалл Берд, директор зі стратегії криптовалютної біржі Gemini, додавши, що може знадобитися 10 років, щоб наблизитися до цієї цифри.

Ціна біткоїна в $1 млн — це приблизно у 3600% більше за поточну ціну цифрової валюти.

«Я дещо скептично ставлюся до цього, і, чесно кажучи, навіть не сподівався б на це. Якщо біткоїн досягне такого високого рівня, це означатиме, що вся економіка розвалиться. Не впевнений, що це світ, у якому ми хочемо жити», — сказав Паоло Ардоіно з Tether.

Джерело: CNBC