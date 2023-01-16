Криптоінвестори: біткоїн зросте до $100 000 через 2-3 роки, а у 2023-му галузь буде “обережно” відновлюватися після репутаційних втрат

Після бурхливого 2022-го року криптоінвестори намагаються з’ясувати, коли очікувати наступного зростання біткоїнів. 2023-й — нині називають “роком обережності”, а новий бичачий ринок очікується лише у 2024-2025 роках.

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У 2022 році ринок криптовалюти загалом втратив близько $1,4 трильйона через те, що галузь зіткнулася з проблемами ліквідності та банкрутствами. Зокрема й крахом однієї з найбільших криптобірж FTX, інфекція від якої поширилась згодом на всю галузь.

Попри те, що на початку року біткоїн зріс до понад $21 000, експерти кажуть, що найближчим часом він навряд чи досягне свого історичного максимуму у $69 000.

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Білл Тай, венчурний капіталіст і ветеран криптовалюти, каже, що можливо “біткоїн досяг свого дна”, і додає, що монета може впасти нижче $12 000 перед своїм новим зростанням.

Мельтем Демірорс, головна стратегічна директорка CoinShares, думає, що біткойн, ймовірно, буде торгуватися в нижньому діапазоні між $15 000 і $20 000 і на верхньому рівні між $25 000 і $30 000. Експертка додала, що багато “вимушених продажів”, що відбулися у 2022 році в результаті обвалів на ринку, зараз закінчилися, але в біткоїн зараз надходить не так багато нових грошей.

Інвестори також пильно стежать за макроекономічною ситуацією. Біткоїн тісно пов’язаний із ризиковими активами, такими як акції. На них, наприклад, дуже впливають зміни процентних ставок Федеральної резервної системи (минулого року ФРС розпочала агресивне підвищення процентних ставок, щоб спробувати приборкати інфляцію).

“Можуть існувати каталізатори, про які ми не знаємо. Знову ж таки, макроситуація та політичне середовище і досі невизначені, інфляція продовжує бути досить високою. Ми не бачили такого протягом 30-40 років”, — каже Демірорс.

Експерти галузі часто посилаються на історичні цикли біткоїнів, які відбуваються приблизно кожні чотири роки. Як правило, флагманська криптовалюта досягає історичного максимуму, а потім має масову корекцію. Тобто за важким роком слідує рік легкого відновлення.

Наступний так званий “халвінг”, який зазвичай передує бичачому ринку, відбудеться у 2024 році. (Ця подія передбачає, що майнери, які запускають спеціалізовані машини для ефективної перевірки транзакцій у мережах біткоїнів, бачать, що їхні винагороди за майнінг скорочуються вдвічі).

Ентоні Скарамуччі, засновник інвестиційної компанії SkyBridge, називає 2023-й — роком відновлення для біткоїна, і передбачає, що за два-три роки він може торгуватися на рівні від $50 000 до $100 000.

Білл Тай водночас сказав, що до підйому ймовірно залишився рік, а наслідки краху FTX можуть відчуватися ще протягом шести-дев’яти місяців.

Жан-Батист Графтьє, глобальний генеральний директор криптовалютної біржі Bitstamp, раніше зазначав, що підвищення може відбутися протягом наступних двох років, посилаючись на зростання інтересу з боку інституційних інвесторів.

Проте Демірорс попередила, що події 2022-го року “завдали величезної репутаційної шкоди галузі та класу активів”, тож “потрібен деякий час, щоб ця впевненість відновилася”.

Джерело: CBNC