Біткоїн за годину підстрибнув до $27 тисяч і спровокував ліквідацію криптовалюти на понад $150 млн

Флагманська криптовалюта досягла свого нового 9-місячного максимуму. Згідно з даними CoinGlass, за останні 24 години закрито понад 44 000 позицій трейдерів.
Вартість біткоїна знову рушила вгору, досягнувши позначки майже у $27 тисяч. Більшість альткоїнів наслідували приклад флагманської монети, що призвело до ліквідаціїТрадиційно «ліквідація» означає конвертацію активів у готівку. майже $150 млн криптоактивів.
Відтоді, як банківська криза в США загострилася минулого тижня і поширилася на Європу — біткоїн навпаки почав розвиватися. З минулої п’ятниці він зріс на понад $6 тисяч — до $26 тисяч. 17 березня головна цифрова монета знову продемонструвала зростання і наблизилася до $27 тисяч — вперше з червня 2022 року.
Останні стрибки цифрових монет відбулися після того, як Федеральна резервна система США повідомила, що Silicon Valley Bank, Signature Bank та інші неназвані банківські організації запозичили $300 мільярдів доларів для розв’язання своїх проблем.
Криптоінвестори: біткоїн зросте до $100 000 через 2-3 роки, а у 2023-му галузь буде “обережно” відновлюватися після репутаційних втрат
Джерело: cryptopotato