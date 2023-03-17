Біткоїн за годину підстрибнув до $27 тисяч і спровокував ліквідацію криптовалюти на понад $150 млн

Флагманська криптовалюта досягла свого нового 9-місячного максимуму. Згідно з даними CoinGlass, за останні 24 години закрито понад 44 000 позицій трейдерів.

Вартість біткоїна знову рушила вгору, досягнувши позначки майже у $27 тисяч. Більшість альткоїнів наслідували приклад флагманської монети, що призвело до ліквідації Традиційно «ліквідація» означає конвертацію активів у готівку. майже $150 млн криптоактивів.

Відтоді, як банківська криза в США загострилася минулого тижня і поширилася на Європу — біткоїн навпаки почав розвиватися. З минулої п’ятниці він зріс на понад $6 тисяч — до $26 тисяч. 17 березня головна цифрова монета знову продемонструвала зростання і наблизилася до $27 тисяч — вперше з червня 2022 року.

Останні стрибки цифрових монет відбулися після того, як Федеральна резервна система США повідомила, що Silicon Valley Bank, Signature Bank та інші неназвані банківські організації запозичили $300 мільярдів доларів для розв’язання своїх проблем.

Джерело: cryptopotato