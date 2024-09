Diablo 4 заробила $150 млн з мікротранзакцій та понад $1 млрд загалом, — продакт-менеджер

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Blizzard отримала величезний дохід від Diablo 4 протягом року з виходу гри. Гаррісон Фрьошке, старший продакт-менеджер гри, повідомив приблизну суму.

Інформація була оприлюднена не на офіційному сайті розробника, а в профілі Фрьошке у LinkedIn, у його посадових досягненнях. Загалом з моменту релізу Diablo IV принесла понад $1 млрд доходу, з яких приблизно $150 млн від внутрішніх мікротранзакцій. Згодом менеджер, ймовірно, усвідомив, що розповів надто багато та приховав свою сторінку.

Як писав Фрьошке, його роль у Blizzard включала «керівництво стратегією монетизації магазинної косметики, ціноутворення, пакетних пропозицій, персоналізованих знижок і планування дорожньої карти, що принесло понад 150 мільйонів доларів доходу від MTX». Також він займався «кожним кроком продажів гри з моменту попереднього замовлення до першого доповнення, конфігуруючи та співпрацюючи з іншими командами, що призвело до загального доходу понад $1 млрд за весь час існування гри».

Варто зазначити, що протягом п’яти днів після релізу у червні 2023 року Diablo 4 вже заробила $666 млн, значною мірою завдяки попереднім замовленням. Це зробило четверту частину франшизи однією з надшвидко продаваніших ігор усіх часів. Цим фактом Blizzard охоче похвалилася. Тож перевищення мільярдного бар’єра може здатися не таким вже й дивним.

Ймовірно, незабаром розробники відчують ще одне збільшення доходу, оскільки перше доповнення Diablo IV: Vessel of Hatred планується випустити менш ніж за місяць. Vessel of Hatred вийде на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One і Xbox Series X/S 8 жовтня 2024 року. У цей день також розпочнеться шостий сезон гри.

Джерела: GamePressure, PC Gamer

