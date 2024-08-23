BMW обійшла Tesla і вперше очолила європейський ринок електромобілів

Минулого місяця BMW випередила Tesla за обсягами продажів і вперше очолила європейський ринок електромобілів. Наразі спостерігається стрімке зростання продажів німецького автовиробника на тлі труднощів інших виробників.

За даними Jato Dynamics, у липні продажі повністю електричних BMW в ЄС підскочили більш ніж на третину до 14869 одиниць. Водночас показник Tesla знизився на 16% до 14561 одиниці.

Попри те, що Tesla все ще лідирує в продажах електромобілів з початку року, вона поступається часткою ринку в Європі таким компаніям, як BMW і Volvo. Минулого місяця європейські покупці автомобілів зареєстрували загалом 139300 нових електромобілів, що приблизно на 6% менше, ніж рік тому.

Попит на електромобілі в Європі охолоджується після того, як такі країни, як Німеччина та Швеція, припинили або скоротили субсидії. Це спонукало автовиробників відмовитися від своїх амбіцій щодо електромобілів. Volkswagen — найбільший автовиробник у регіоні — заявив цього місяця, що скорочує потужності на заводах у Німеччині, і зазначив, що може затримати випуск нових електричних моделей. Mercedes-Benz відмовляється від своїх планів електрифікації та ініціатив щодо акумуляторів.

«Відсутність ясності щодо стимулів — і майбутнього — електромобілів продовжує бути перешкодою для споживачів», — сказав аналітик Jato Dynamics Феліпе Муньос. «Ці фактори, поряд із низькою залишковою вартістю електромобілів, сприяли падінню, яке спостерігалося в липні».

BMW вдалося протистояти цій тенденції завдяки високому попиту на електромобілі, включно з i4 та iX1, які перевершили продажі моделей Mercedes та Audi аналогічного розміру. Tesla Model Y зберегла позицію найбільш продаваної електричної моделі в Європі в першому півріччі, хоча попит на чотирирічну модель падає, й у липні продажі впали на 16%.

Китайські виробники автомобілів на чолі з BYD та SAIC Motor цього року поступово розширювали свою діяльність у Європі, але загроза мит ЄС уповільнила їхню динаміку. Щоб обійти мита, китайський автовиробник Dongfeng планує відкрити завод у Європі.

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Джерело: bloomberg