Конкурент Citroen та Volkswagen: Dongfeng Nammi Box виходить на європейський ринок з ціною €23 тис.

Китайський автовиробник Dongfeng Motor випустив у Європі свій новий недорогий електромобіль Dongfeng Nammi Box. Це буде один з найдешевших електромобілів у Європі, покликаний конкурувати з місцевими брендами, такими як Volkswagen та Citroen.

Dongfeng є одним із найстаріших і найбільших автовиробників Китаю. Це був другий державний автомобільний бренд, заснований після FAW. Враховуючи нові мита ЄС на китайський імпорт електромобілів, Nammi Box може стати одним із перших автомобілів, які компанія виготовлятиме на потенційному заводі Dongfeng в Італії. Переговори між Dongfeng та італійським урядом перебувають «на просунутій стадії». Завод міг би допомогти автовиробнику уникнути високих мит та пропонувати свої авто за нижчими цінами.

Dongfeng Nammi Box – це компактний електричний хетчбек, виготовлений на базі власної платформи Dongfeng S3. Автомобіль комплектується одним електродвигуном потужністю 94 к.с. Електромобіль має 12-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, 5-дюймову цифрова панель приладів та бездротову зарядку для смартфонів. Цікавою особливістю дизайну є здатність передніх сидінь відкидатися рівно, щоб їх можна було використовувати як імпровізовані ліжка.

Dongfeng Nammi Box пропонується в Європі лише в одній комплектації з батареєю місткістю 42,3 кВтгод, яка забезпечує запас ходу до 310 км (WLTP). Незважаючи на те, що в Китаї доступний варіант батареї меншого розміру (31,5 кВтгод), не очікується, що він буде пропонуватися в Європі.

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Наразі електромобіль доступний для резервування у Швейцарії за ціною від 21990 швейцарських франків (приблизно €23000 або $25500). Для прикладу, конкуруючий місцевий електромобіль Citroen e-C3, який наразі є одним із найдешевших електромобілів у продажу в Європі з батареєю місткістю 44 кВтгод та запасом ходу 320 км, пропонується за €24640 або $27300.

Крім того, преміальний бренд Dongfeng Voyah планує випустити новий електричний позашляховик Zhiyin на експорт наступного місяця. Про це повідомив генеральний директор Лу Фан.

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Джерело: electrek