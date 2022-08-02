BMW відкликає близько сотні електромобілів BMW iX та BMW i4 через ризик загоряння батарей

Німецький автовиробник BMW оголосив про програму відкликання кількох десятків електромобілів, проданих на території США. У список відкликання потрапили різні модифікації флагманського електрокросовера BMW iX і електричного седана BMW i4.

Розслідування почалося після інциденту з займанням BMW i4 eDrive40 (2022) у квітні поточного року, а також одразу двох пожеж у червні з BMW iX xDrive50 (2022) та BMW iX M60 (2022). Фахівці дійшли висновку, що спалах відбувається через дефектні батареї виробництва Samsung SDI, в деяких з яких частинки зруйнованих катодів ушкоджували акумуляторні елементи.

Таким чином, потенційно схильні до займання 83 електромобіля, включаючи BMW iX (iX xDrive 50, iX M60), вироблені в період 2 грудня 2021 року – 30 червня 2022 року та BMW i4 (i4 eDrive40 and i4 M50), вироблені в період 22 листопада 2021 року. року – 13 червня 2022 року.

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Власників потенційно небезпечних електромобілів попередили про те, що їм не слід сідати за кермо та рекомендували припаркувати їх за межами гаража. Найближчим часом їх запросять до дилерів для безкоштовної заміни батарей.

Нагадаємо, що проблема із загорянням батарей електромобілів вже досить звична – відкличні кампанії вже проводили автовиробники General Motors, Kia/Hyundai тощо.

Джерело: Engadget