Бос Baldur’s Gate 3 написав дату релізу гри на пляшці у барі ще 5 років тому — але йому не повірили

Baldur’s Gate 3 / Larian Studios

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Виявляється читати випадкові написи інколи корисно — отак одного разу став відомий не чийсь Instagram-акаунт, а дата виходу Baldur’s Gate 3. Але як часто хтось вірить випадковим написам в барі?

Навіть звучить смішно те, що дата релізу однієї з найгучніших ігор останніх років була просто на пляшці японського віскі від Suntory. Директор видавництва Larian Studios Майкл Даус зізнався, що просто так п’яним написав точну дату релізу гри маркером на віскі та повісив пляшку біля бару.

«П’ять років тому я написав дату релізу BG3 на цій пляшці віскі й залишив її в барі, але ніхто так її й не знайшов», — пише керівник.

Майкл Даус виклав фото, де дійсно чорним маркером поверх етикетки написано «Дата виходу Baldur’s Gate 3 на задній стороні». Він припускає, що ніхто не знайшов підказку за стільки років. Але дуже ймовірно історія більш прозаїчна: співробітник бару чи хтось інший сприйняв знахідку за сміття та викинув її. Колекціонерам шукати вже пізно, а вона не настільки цінна, щоб переривати сміттєзвалища.

«Я був п’яний. Але нічого не, тож із погляду сьогодення — це смішно, а не юридична проблема. Можливо, я зроблю це ще раз? Хто знає», — додає він.

Його фраза тільки підживлює інтерес серед фанатів. Адже Larian вже підтвердила, що працює над двома новими проєктами, один з яких має кодову назву Excalibur. У мережі з’явилися жарти, що варто перевіряти всі бари — раптом десь заховано дату нового релізу. Звичайно такого не буде, але побачити відео, де фанати вичитують стіни в туалетних кабінках чи переривають порожні пляшки — було б окремою стадією божевілля.

5 years and a pandy ago I wrote the BG3 release date on this bottle of whisky and let it hang at the bar, and nobody found it. I was drunk but it never leaked so in retrospect it’s funny and not a legal issue. Maybe I did it again? Who knows. pic.twitter.com/qt4RmiKHUR — Very AFK (@Cromwelp) July 9, 2025

Baldur’s Gate 3 вийшла в серпні 2023 року після багаторічного раннього доступу, і за короткий час стала одним із головних проєктів у жанрі RPG. Нещодавно хіт отримав фінальний ігровий патч — 12 нових класів, підтримка модів і кросплей. Доповнення BG3 ми не побачимо, бо бос студії відмахнувся від DLC.

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Джерело: Games Radar