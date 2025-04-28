Baldur’s Gate 3 буде без DLC — бос Larian каже, що ця «нудна» справа робить розробників нещасними

Baldur's Gate 3 / Larian

Baldur’s Gate 3 безперечно стала однією з найбільших ігор десятиліття, але чекати доповнень не варто — розробникам від цього нудно.

Шалений успіх не переконав Larian Studios кліпати DLC, як роблять багато інших студій. Бос Свен Вінке каже, що причина надто проста — вони не хочуть. Прямо зараз студія не працює над доповненнями та не буде цього робити. За його словами, створення DLC — «нудна справа без пристрасті», і команда Larian щасливіша без таких проєктів.

«Вам потрібен щасливий гравець і щасливий бізнес, але вам також потрібно мати щасливого розробника» — каже Вінке.

Він додав, що студія хоче робити те, що зробить розробників набагато щасливішими (і залученими в процес не тільки через гроші).

«У нас був величезний хіт, і люди говорили “DLC отут” і “DLC отам”, і ми сказали, що зробимо DLC. Але потім, коли у нас з’явився момент для роздумів, ми запитали себе: “Що ми взагалі робимо?”» — зазначає бос Larian.

Натомість студія обрала інший шлях: Baldur’s Gate 3 отримувала регулярні великі оновлення з новими функціями та виправленнями. Наприклад, останній великий патч додав до гри фоторежим і нові підкласи. Такі апдейти підтримують гру і як результат інтерес гравців залишається великим.

Як ми бачимо, то Baldur’s Gate 3 продалася тиражем 10 млн копій за 2023 рік. І ще трималася серед топових платних ігор у Steam у 2024-му. Після фінансового успіху Baldur’s Gate 3 розробники підуть далі. У тому ж інтерв’ю Вінке також поділився планами студії: тепер вони хочуть фокусуватися на нових проєктах. Очікувати нову гру можна орієнтовно за п’ять, як він казав і раніше.

Вінке зазначив, що працювати одночасно над двома амбітними проєктами надто важко. Такий підхід загрожує втратити якість і зробити команду нещасною. Він пояснив: щоб зберегти дух ігрового процесу з багатьма варіантами проходження — як у Baldur’s Gate 3 — потрібна повна концентрація.

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Підсумовуючи, Larian не хоче марнувати час на те, що їм не приносить радості. Замість доповнень студія планує вкладати енергію в створення нових великих RPG. З плюсів — не буде нецікавих і сирих доповнень, але з мінусів те, що їх не буде взагалі.

Джерело: Tech4Gamers