«Я тебе викраду»: співзасновник Google радить погрожувати ШІ «фізичною розправою», щоб той краще працював

Співзасновник Google Сергій Брін / Depositphotos

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Співзасновник Google Сергій Брін, здається, знайшов ефективний спосіб побороти галюцинації ШІ-чатботів — просто погрожувати їм фізичною розправою.

Штучний інтелект з презентацією ChatGPT у 2022 році вже фактично «захопив світ» — хай, як би це гіперболізовано не звучало, але технологія вже потроху змінює і революціонізує багато сфер нашого життя, від розваг до медицини чи освіти. Утім головну проблему ШІ розробники, так і не змогли побороти: чатботи так само «брешуть» у відповідях — ефект, який в офіційних звітах прозвали галюцинаціями.

Водночас у Сергія Бріна, співзасновника Google (компанія, нагадаємо, теж має власний ШІ Gemini), є оригінальна порада щодо того, як змусити чатботів працювати без вигадок — просто погрожувати їм фізичним насиллям, чи, наприклад, викраденням.

«Знаєте, це дивна річ. Ми не надто часто поширюємо це у спільноті штучного інтелекту, але не лише наші моделі, а й усі моделі, як правило, краще справляються, якщо їм погрожувати, наприклад, фізичним насильством», — заявив він під час нещодавнього епізоду подкасту All-In (через Windows Central). «Але… люди дивно ставляться до цього, тому ми насправді про це не говоримо. Просто скажіть: “О, я тебе викраду, якщо не зробиш того і того, бла-бла-бла…”».

Брін співзаснував Google із Ларрі Пейджем у 1998 році та обіймав посаду президента до відставки у 2019 році. До активної ролі в компанії він повернувся два роки тому — як радник, що сприятиме покращенню користувацького досвіду Gemini AI:

«Чесно кажучи, будь-хто, хто є комп’ютерним фахівцем, не повинен зараз йти на пенсію… Просто ніколи не було більшої можливості — більшого піка технологій».

В інтерв’ю Business Insider Брін заявляв, що сам активно використовує ШІ для оптимізації управлінських завдань, таких як узагальнення групових чатів, делегування завдань та виявлення перспективних співробітників. Що цікаво, він також запитував чатботів, кого в команді йому слід підвищити:

«ШІ фактично виділив молоду жінку-інженера, яку я навіть не помічав. Я поговорив з менеджером, і він сказав щось на кшталт: “Знаєте що? Ви маєте рацію. Вона дуже наполегливо працювала”».

Решта технічних керівників так само не нехтують використанням ШІ для виконання повсякденних завдань: бос Nvidia Дженсен Хуанг, до прикладу, тестує чатботів, як репетиторів; а керівник Zoom відправляє свій ШІ-аватар на нудні фінансові звіти.

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