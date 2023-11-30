Новини Софт 30.11.2023 о 15:07 comment views icon

Браузер Samsung Internet йде за межі мобільних пристроїв компанії — з’явився застосунок для Windows

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Юрій Орос

Автор новин

Браузер Samsung Internet йде за межі мобільних пристроїв компанії — з’явився застосунок для Windows

Браузер Samsung Internet, який використовується за замовчуванням на смартфонах та планшетах компанії, тепер доступний як окрема програма для Windows на Microsoft Store.

Браузер Samsung Internet йде за межі мобільних пристроїв компанії — з’явився застосунок для Windows

Samsung Internet на базі Chromium дає змогу власникам облікових записів Samsung імпортувати відкриті вкладки, закладки та збережені сторінки, а також переглядати історію браузера підключеного телефону. Синхронізація паролів наразі недоступна.

Для завантаження Samsung Internet потрібен пристрій на Windows 10 або новішої версії. Він підтримує розширення для Chrome, а також світлу і темну теми. Браузер займає 130 МБ і зичить естетику від версії для телефонів і планшетів Samsung.

Підтримуються лише англійська та корейська мови інтерфейсу. Наразі в застосунку 17 оцінок на Microsoft Store, середнє значення — 3,8 бала.

Браузер Samsung Internet йде за межі мобільних пристроїв компанії — з’явився застосунок для Windows

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