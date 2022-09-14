«Буча» — трейлер української драми про російську окупацію Київщини

13 вересня в День міста Буча в Києві в кінотеатрі Оскар презентували тизер-трейлер майбутньої української драми «Буча», в основу якого покладені реальні події, що відбувалися у цьому місті, а також у Ворзелі, Гостомелі та Ірпені під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року. Режисує фільм Станіслав Тіунов (продюсер «Побачення у Вегасі», «Продюсер», режисер «Молодість»).

Головний герой — Костянтин Гудаускас, громадянин Казахстану, який урятував з окупованої Київщини понад 200 людей. Завдяки своєму казахстанському паспорту, Костянтин має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Під час порятунку він стає свідком численних воєнних злочинів та звірств, що вчиняли російські окупанти — вбивства, пограбування, зґвалтування. Також до фільму увійде сцена порятунку відомого українського композитора та лауреата Шевченківської премії Ігоря Поклада, який під час подій фільму перебував у своєму будинку в Ворзелі.

Тизер-трейлер «Буча»

Роль головного антагоніста отримав В’ячеслав Довженко, український актор театру і кіно, лауреат премії «Золота дзиґа» за найкращу чоловічу роль. Кастинг акторів на решту ролей триватиме до кінця року.

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Автором головного саундтреку до стрічки виступив Іса Меліков — відомий азербайджанський композитор і продюсер. Також у фільмі прозвучать декілька творів Ігоря Поклада, такі як «Сіла птаха» та Марш Сотні з оперети «Конотопська відьма».

Творча команда фільму ставить за ціль участь у міжнародних фестивалях класу А, а також представлення стрічки на світових стрімінгах.

«Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі, – розповідає Олександр Щур, продюсер фільму “Буча”. – Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі».

Трейлер був знятий на кошти американських інвесторів, а фінансувати виробництво фільму планують виключно коштом іноземних інвесторів та меценатів. Зйомки кінофільму заплановані на грудень-січень, а премʼєра — на роковини трагедії.

Під час презентації трейлеру також анонсували запуск благодійного фонду Костянтина Гудаускас «Bucha help», найпершим завданням якого стане відбудова зруйнованого житла у Бучі, Ірпені та Гостомелі.