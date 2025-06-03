Новини Ігри 03.06.2025 о 15:54 comment views icon

Call of Duty: Black Ops 6 пропонувала скіни за $20–40 прямо в меню — Activision назвала рекламу «помилкою»

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Маргарита Юзяк

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Call of Duty: Black Ops 6 пропонувала скіни за $20–40 прямо в меню — Activision назвала рекламу «помилкою»
Call of Duty: Black Ops 6 / Activision Blizzard & Microsoft

Call of Duty: Black Ops 6 нарощує навколо себе скандали з мікротранзакціями — цього разу Activision Blizzard «помилково» пропонувала скіни по $20–40.

З виходом 4-го сезону гравці помітили, що в меню спорядження і вкладці Events з’явилися банери. Вони прямо пропонували придбати скіни по $20–40, а прибрати ці банери було неможливо. Як результат, фанати розлютилися, особливо на фоні того, що мікроплатежі і без того глибоко інтегровані у франшизу.

Спільнота швидко нагадала, що звичайне видання Black Ops 6 коштує $80, а розширене обійдеться в $110 (до речі, до 6 червня знижки до -45% в Steam). Тому бажання, щоб ігрове меню не було засмічене рекламою — це мінімум, який очікують користувачі. За такий підхід дехто порівняв ситуацію з мобільними іграми, де кожен другий клік — це спроба щось продати. Тільки тут не елементарний застосунок на ґаджет, а один з ключових проєктів Microsoft.

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На ситуацію швидко відреагувала Activision Blizzard. Компанія відхрестилася від банерів, які назвали «помилковими». Хоча можна припустити, що розробники «промацували ґрунт».

«Тест функції інтерфейсу, який відображав вибраний магазинний контент у меню екіпіровки, був помилково опублікований в оновленні Сезону 04. Тепер цю функцію видалено з живої гри», — стверджує Activision Blizzard.

Розробник каже, що внутрішньоігрова реклама в меню спорядження — помилка, але зволікаємо на фразу «тест функцій інтерфейсу». Гравці хвилею хейту змусили видавця прибрати банери, але ж вони не просто так тестують функцію. Ймовірно, неминуча реклама стане частиною майбутніх ігор Activision Blizzard (яка і без того відома шаленими обсягами мікротранзакцій).

Критика монетизації Call of Duty справа не нова. Гравці вже звикли до бойових перепусток різних рівнів і постійних мікротранзакцій. Але після поглинання Activision Blizzard компанією Microsoft за $69 млрд багато хто відчув, що тиск на гаманці став ще жорсткішим. Що буде далі — побачимо з наступним випуском Call of Duty, який, за чутками, є продовженням Black Ops 2.

Огляд Call of Duty Black Ops 6. Гра року?

Джерело: IGN 

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