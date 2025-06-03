Call of Duty: Black Ops 6 пропонувала скіни за $20–40 прямо в меню — Activision назвала рекламу «помилкою»

Call of Duty: Black Ops 6 нарощує навколо себе скандали з мікротранзакціями — цього разу Activision Blizzard «помилково» пропонувала скіни по $20–40.
З виходом 4-го сезону гравці помітили, що в меню спорядження і вкладці Events з’явилися банери. Вони прямо пропонували придбати скіни по $20–40, а прибрати ці банери було неможливо. Як результат, фанати розлютилися, особливо на фоні того, що мікроплатежі і без того глибоко інтегровані у франшизу.
Спільнота швидко нагадала, що звичайне видання Black Ops 6 коштує $80, а розширене обійдеться в $110 (до речі, до 6 червня знижки до -45% в Steam). Тому бажання, щоб ігрове меню не було засмічене рекламою — це мінімум, який очікують користувачі. За такий підхід дехто порівняв ситуацію з мобільними іграми, де кожен другий клік — це спроба щось продати. Тільки тут не елементарний застосунок на ґаджет, а один з ключових проєктів Microsoft.
На ситуацію швидко відреагувала Activision Blizzard. Компанія відхрестилася від банерів, які назвали «помилковими». Хоча можна припустити, що розробники «промацували ґрунт».
«Тест функції інтерфейсу, який відображав вибраний магазинний контент у меню екіпіровки, був помилково опублікований в оновленні Сезону 04. Тепер цю функцію видалено з живої гри», — стверджує Activision Blizzard.
Розробник каже, що внутрішньоігрова реклама в меню спорядження — помилка, але зволікаємо на фразу «тест функцій інтерфейсу». Гравці хвилею хейту змусили видавця прибрати банери, але ж вони не просто так тестують функцію. Ймовірно, неминуча реклама стане частиною майбутніх ігор Activision Blizzard (яка і без того відома шаленими обсягами мікротранзакцій).
📢 Call of Duty #BlackOps6 | Call of Duty #Warzone
A UI feature test that surfaced select store content in the Loadout menus was published in the Season 04 update in error. This feature has now been removed from the live game.
— Call of Duty Updates (@CODUpdates) June 2, 2025
Критика монетизації Call of Duty справа не нова. Гравці вже звикли до бойових перепусток різних рівнів і постійних мікротранзакцій. Але після поглинання Activision Blizzard компанією Microsoft за $69 млрд багато хто відчув, що тиск на гаманці став ще жорсткішим. Що буде далі — побачимо з наступним випуском Call of Duty, який, за чутками, є продовженням Black Ops 2.
Джерело: IGN
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