Call of Duty: Black Ops 6 пропонувала скіни за $20–40 прямо в меню — Activision назвала рекламу «помилкою»

Call of Duty: Black Ops 6 / Activision Blizzard & Microsoft

Call of Duty: Black Ops 6 нарощує навколо себе скандали з мікротранзакціями — цього разу Activision Blizzard «помилково» пропонувала скіни по $20–40.

З виходом 4-го сезону гравці помітили, що в меню спорядження і вкладці Events з’явилися банери. Вони прямо пропонували придбати скіни по $20–40, а прибрати ці банери було неможливо. Як результат, фанати розлютилися, особливо на фоні того, що мікроплатежі і без того глибоко інтегровані у франшизу.

Спільнота швидко нагадала, що звичайне видання Black Ops 6 коштує $80, а розширене обійдеться в $110 (до речі, до 6 червня знижки до -45% в Steam). Тому бажання, щоб ігрове меню не було засмічене рекламою — це мінімум, який очікують користувачі. За такий підхід дехто порівняв ситуацію з мобільними іграми, де кожен другий клік — це спроба щось продати. Тільки тут не елементарний застосунок на ґаджет, а один з ключових проєктів Microsoft.

На ситуацію швидко відреагувала Activision Blizzard. Компанія відхрестилася від банерів, які назвали «помилковими». Хоча можна припустити, що розробники «промацували ґрунт».

« Тест функції інтерфейсу, який відображав вибраний магазинний контент у меню екіпіровки, був помилково опублікований в оновленні Сезону 04 . Тепер цю функцію видалено з живої гри», — стверджує Activision Blizzard.

Розробник каже, що внутрішньоігрова реклама в меню спорядження — помилка, але зволікаємо на фразу «тест функцій інтерфейсу». Гравці хвилею хейту змусили видавця прибрати банери, але ж вони не просто так тестують функцію. Ймовірно, неминуча реклама стане частиною майбутніх ігор Activision Blizzard (яка і без того відома шаленими обсягами мікротранзакцій).

📢 Call of Duty #BlackOps6 | Call of Duty #Warzone A UI feature test that surfaced select store content in the Loadout menus was published in the Season 04 update in error. This feature has now been removed from the live game. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) June 2, 2025

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Критика монетизації Call of Duty справа не нова. Гравці вже звикли до бойових перепусток різних рівнів і постійних мікротранзакцій. Але після поглинання Activision Blizzard компанією Microsoft за $69 млрд багато хто відчув, що тиск на гаманці став ще жорсткішим. Що буде далі — побачимо з наступним випуском Call of Duty, який, за чутками, є продовженням Black Ops 2.

Джерело: IGN