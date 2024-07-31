Ігровий дохід Microsoft зріс на 45% завдяки придбанню Activision

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Доходи Microsoft від ігрового сегмента продовжують стрімко зростати після купівлі Activision Blizzard King.

Microsoft оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал 2024 фінансового року, який завершився 30 червня 2024 року. Компанія повідомляє про значне зростання ігрових доходів на 44% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний дохід Microsoft за квартал склав $64,7 мільярда.

Доходи від ігрового контенту та послуг Xbox зросли на 61%. Цей стрибок переважно зумовлений придбанням Activision Blizzard King, яке Microsoft завершила в жовтні 2023 року. Однак варто зазначити, що дохід від продажу обладнання Xbox знизився на 42%, порівнюючи з минулим роком.

Сатья Наделла, генеральний директор Microsoft, під час телефонної конференції з інвесторами зазначив, що ігри Xbox мають понад 500 мільйонів активних користувачів щомісяця. Він також відзначив успіх серіалу Fallout на Prime Video, вказуючи на нього як на приклад розширення аудиторії ігрової франшизи через інші медіа. За його словами, після виходу шоу кількість годин, проведених в іграх серії Fallout на Xbox Game Pass, зросла в п’ять разів.

Придбання Activision Blizzard King суттєво змінило фінансову картину Microsoft. Раніше сторонні доходи від ігор, таких як Call of Duty та Diablo 4, тепер стали внутрішніми, що призвело до значного зростання показників у річному обчисленні.

Інтеграція Activision Blizzard King до екосистеми Xbox продовжувалася упродовж 2024 року. Видавці взяли участь у щорічній презентації Xbox Games Showcase та анонсували, що Call of Duty: Black Ops 6 буде доступна в день випуску для передплатників Xbox Game Pass Ultimate 25 жовтня 2024 року. Microsoft також почала додавати ігри з каталогу Activision Blizzard King до Xbox Game Pass, зокрема Diablo 4 та Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).

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У майбутньому Microsoft планує випустити низку очікуваних ігор, таких як Avowed та Indiana Jones and the Great Circle від Xbox Game Studios та Bethesda Softworks. Хоча точні дати релізу ще не оголошені, ці проєкти заплановані на 2024 рік.

Джерело: Windowscentral, IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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