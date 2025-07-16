Call-центри з України вкрали 1,5 млн грн у громадян ЄС і відмивали гроші в крипті

У червні 2025 року українські та чеські правоохоронці завершили міжнародне досудове розслідування щодо діяльності мережі шахрайських call-центрів. Сума збитків становить майже 1,5 млн грн. Обвинувальні акти щодо 4 організаторів та 10 учасників скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років в’язниці.

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Шахраї спеціалізувалися на викраденні коштів з рахунків громадян ЄС з подальшою конвертацією у криптовалюту. Зловмисники працювали за заздалегідь розробленою схемою, використовуючи фішингові посилання. Жертвами обирали громадян Чехії, Польщі та інших країн ЄС, де розміщували оголошення на місцевих інтернет-майданчиках.

Після контакту з потенційними покупцями їм надавали фішингові посилання, що імітували платіжні сервіси. Коли потерпілі вводили банківські дані на фейкових сторінках, зловмисники викрадали дані та обчищали рахунки. Частину коштів переводили на підконтрольні банківські картки, іншу — конвертували у криптовалюту та переказувати кошти через децентралізовані мережі (DEX), що значно ускладнювало їх відстеження правоохоронними органами.

Загалом протягом 2024 року у Web3 зросла кількість фішингових атак, що призвело до збитків на суму близько $494 млн. А за першу половину 2025 року вкрадено криптовалют на понад $2,1 млрд в результаті щонайменше 75 атак та експлойтів.

Джерело: Кіберполіція