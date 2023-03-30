Кіберполіція викрила угруповання, яке створило понад 100 фішингових сайтів та ошукало громадян ЄС на 160₴ млн — причетним загрожує до 12 років тюрми

Кіберполіція повідомила про викриття міжнародного злочинного угруповання, учасники якого створювали фішингові сайти та привласнювали кошти відвідувачів. Злочинну організацію було розкрито у співпраці правоохоронців України та Чехії.

Група зловмисників, частина з яких проживає в Україні, створила понад 100 фішингових сайтів. Ці ресурси були орієнтовані на європейських користувачів та пропонували різні товари за цінами нижче ринкових. Коли замовники хотіли придбати такі товари та вказували на сторінках сайтів реквізити своїх банківських карт, зловмисники отримували ці відомості та надалі привласнювали кошти з їхніх рахунків. Щоб переконати потенційних клієнтів зробити замовлення, шахраї створили два call-центри, у Вінниці та у Львові, й залучили до роботи операторів.

Правоохоронці встановили вже понад 1000 потерпілих. Серед них фігурують громадяни Чехії, Польщі, Франції, Іспанії, Португалії та інших країн Європи. Загальна сума збитків становить понад 160 млн грн.

«Правоохоронці провели понад 30 обшуків у оселях фігурантів, у їхніх автомобілях та за місцями розташування call-центрів. За результатами вилучено мобільні телефони, SIM-картки та комп’ютерну техніку, які використовувалися у протиправній діяльності. У проведенні слідчих дій також брали участь працівники Головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в інформаційній сфері СБУ в Харківській області», – говориться в повідомленні кіберполіції.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Двом організаторам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Також на території Євросоюзу затримано ще 10 учасників злочинної групи. Слідчі дії тривають.

Джерело: Кіберполіція