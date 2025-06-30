Обсяг торгів на децентралізованих біржах сягнув історичного максимуму

Децентралізовані фінанси (DeFi) побили новий рекорд. Співвідношення обсягу спотових торгів на децентралізованих біржах (DEX) Децентралізована біржа (DEX, decentralized exchange) — місце, де торгівля відбувається за принципом P2P-мереж, тобто напряму між учасниками. до централізованих бірж (CEX) досягло рекордного історичного максимуму майже у 27%.

Ці дані свідчать про різкий стрибок з 0,36% у червні 2020 року, до нинішніх 27,92%. Тобто, протягом останніх 5 років співвідношення децентралізованих та централізованих бірж постійно зростало і наразі DEX показали стрибок у 77 разів. Цей тренд став особливо помітним протягом останніх місяців.

Серед факторів, які суттєво сприяли цьому стала поява широкого асортименту токенів. Децентралізовані біржі швидко включають до лістингу ексклюзивні та новітні токени, порівняно з централізованими біржами, які зазвичай застосовують суворі вимоги до лістингу. DEX надають споживачам ранній доступ до унікальних проєктів. Крім того, часто Web3 проєкти випускають свої токени на DEX перед розширенням до більших централізованих структур.

Зростання популярності у 77 разів за останні 5 років також змусило DEX покращити користувацький досвід. Наприклад, кращими стали інтерфейси, сумісність з багатьма блокчейнами, інтеграція з провідними гаманцями, такими як Coinbase Wallet та MetaMask Wallet, а також нижче проковзування Виникає, коли ціна купівлі або продажу відрізняється від фактичної ціни виконання ордера через недостатню ліквідність або швидкі зміни на ринку..

Джерело: CryptoRank