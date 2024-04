CEO NVIDIA попрацював кур’єром — Дженсен Хуанг доставив Сему Альтману з OpenAI перший прискорювач ШІ DGX H200

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг особисто доставив перший у світі екземпляр прискорювача штучного інтелекту DGX H200 до Сема Альтмана та Грега Брокмана з OpenAI. Тріо поділилося X Twitter фотографією на пам’ять.

Новий сервер ШІ DGX H200 складений зі спеціалізованих графічних процесорів GPU H200 Tensor Core. Порівняно з попередником H100, новий GPU наростив пам’ять майже вдвічі, до 141 ГБ за швидший у півтора раза з 4,8 ТБ/с (80 ГБ та 3,3 ТБ/с у H100). NVIDIA називає його найшвидшим процесором у світі для ШІ, і з цим важко сперечатися.

First @NVIDIA DGX H200 in the world, hand-delivered to OpenAI and dedicated by Jensen “to advance AI, computing, and humanity”: pic.twitter.com/rEJu7OTNGT

— Greg Brockman (@gdb) April 24, 2024