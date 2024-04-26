Новини Технології 26.04.2024 о 12:11 comment views icon

CEO NVIDIA попрацював кур’єром — Дженсен Хуанг доставив Сему Альтману з OpenAI перший прискорювач ШІ DGX H200

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Андрій Русанов

Автор сайту

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Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг особисто доставив перший у світі екземпляр прискорювача штучного інтелекту DGX H200 до Сема Альтмана та Грега Брокмана з OpenAI. Тріо поділилося X Twitter фотографією на пам’ять.

Новий сервер ШІ DGX H200 складений зі спеціалізованих графічних процесорів GPU H200 Tensor Core. Порівняно з попередником H100, новий GPU наростив пам’ять майже вдвічі, до 141 ГБ за швидший у півтора раза з 4,8 ТБ/с (80 ГБ та 3,3 ТБ/с у H100). NVIDIA називає його найшвидшим процесором у світі для ШІ, і з цим важко сперечатися.

Хуан підписав комп’ютер: «Для просування штучного інтелекту, обчислення та людства». Подія нагадує сцену з 2016 року, коли Хуанг доставив перший у світі сервер DGX-1 був переданий Ілону Маску. Маск, який тоді був співзасновником OpenAI, отримав DGX-1, підписаний Хуангом як «Майбутнє обчислювальної техніки та людства». В OpenAI назвали DGX-1 подарунком, який прискорив їхні дослідження на тижні. Величезний стрибок у продуктивності з боку DGX H200 теж може істотно вплинути на прискорення обчислень.

CEO NVIDIA попрацював кур'єром — Дженсен Хуанг доставив Сему Альтману з OpenAI перший прискорювач ШІ DGX H200

Втім, зараз Маск подає до суду на OpenAI. Він стверджує, що розриває їхній засновницький контракт через перетворення OpenAI з некомерційної компанії на комерційну, а також у посиленні потенційної небезпеки від штучного загального інтелекту (AGI), називаючи перспективу AGI «серйозною загрозою для людства».

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Джерело: Tom`s Hardware

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