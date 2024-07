Чатбот, який подався на вибори у Великій Британії, виявився реальною людиною

Марк Метлок, кандидат на британські вибори від правої партії Reform UK, уточнив, що він реальна людина, а не бот зі штучним інтелектом, як дехто підозрював.

Можливо, винною була занадто гладенька шкіра на зображеннях з передвиборчої кампанії або той факт, що Метлок, пропустив таку важливу подію, як підрахунок голосів, — але на початку цього тижня у гілці в X Twitter стали сумніватися, чи існує Метлок взагалі. «Ми можемо бути на порозі величезного скандалу», — йдеться у дописі.

We might be on the verge of a HUGE SCANDAL. Suspicions have been raised that Reform have fielded election candidates that aren’t real people. Is there any evidence that Mark Matlock (candidate for Clapham & Brixton Hill) actually exists? He looks AI generated. pic.twitter.com/0wJcR4HZXG

— Dr Bella (@Dr_BellaR) July 8, 2024