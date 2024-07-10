Чатбот, який подався на вибори у Великій Британії, виявився реальною людиною

Марк Метлок, кандидат на британські вибори від правої партії Reform UK, уточнив, що він реальна людина, а не бот зі штучним інтелектом, як дехто підозрював.

Можливо, винною була занадто гладенька шкіра на зображеннях з передвиборчої кампанії або той факт, що Метлок, пропустив таку важливу подію, як підрахунок голосів, — але на початку цього тижня у гілці в X Twitter стали сумніватися, чи існує Метлок взагалі. «Ми можемо бути на порозі величезного скандалу», — йдеться у дописі.

We might be on the verge of a HUGE SCANDAL. Suspicions have been raised that Reform have fielded election candidates that aren’t real people. Is there any evidence that Mark Matlock (candidate for Clapham & Brixton Hill) actually exists? He looks AI generated. pic.twitter.com/0wJcR4HZXG — Dr Bella (@Dr_BellaR) July 8, 2024

Таку можливість не можна було одразу виключати. Під час цих виборів керівник компанії штучного інтелекту використовував ШІ-персону, щоб балотуватися до парламенту Великобританії. Він з тріском програв, набравши лише 179 голосів.

Метлок, однак, є кандидатом-людиною, який, як виявилось, був дуже хворий під час виборів.

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«Я захворів на пневмонію за три дні до ночі виборів, я займався спортом, приймав вітаміни, щоб я міг бути присутнім, але це було просто неможливо. У ніч виборів я навіть не міг стояти», — сказав він The Independent.

Метлок надав виданню оригінальне фото, використання якого привернуло увагу. Він каже, що тло було видалено, а колір його краватки змінено. На фото справді присутній той самий гумовий, дивовижний вигляд, який почали асоціювати зі штучним інтелектом.

Як зазначає The Guardian, деякі кандидати від Reform UK майже не розповідали про себе в інтернеті, що, ймовірно, посилило спекуляції щодо Метлока. Отже, якщо хтось планує балотуватися на виборах найближчим часом, слід активніше зустрічатися з виборцями, брати участь у необхідних процедурах та не надто захоплюватися редагуванням фото.

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Джерело: The Independent

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